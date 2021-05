“El derecho a la salud no está garantizado en la Constitución, lo que está garantizado es el acceso a un sistema de salud”: Constituyente Natalia Henríquez interpela a Constanza Hube

La convencional constituyente por La Lista del Pueblo, Natalia Henríquez, interpeló a la también electa por Vamos por Chile, Constanza Hube, por el derecho a la salud en el país.

«El derecho a la salud no está garantizado en la Constitución, lo que está garantizado es el acceso a un sistema de salud», recalcó Henríquez, durante un debate realizado por el canal 24 horas TV.

En este sentido, señaló que tener garantizado el derecho a la salud, no significa tener garantizado el acceso a la atención o decidir en qué sistema de salud desea atenderse.

«Yo tengo claro que el derecho a la salud no es el acceso a la atención”, puntualizó la médico internista, quien fue elegida en el distrito 9 representando a la Lista del Pueblo.

La constituyente destacó la creación de la Convención Constitucional permite que exista el debate y que represente a todos los sectores del país.

“Creo que no hay que negociar, creo que ese es el problema, en una discusión uno siempre puede llegar a una tesis, a una antítesis y a una síntesis, eso sucede en toda conversación y diálogo. Esto no es como han negociado los partidos políticos, que lo que habitualmente termina resultando es que esa negociación va habitualmente en beneficio de un único sector político o de un único sector económico en Chile, no es que no vea que se refleje que toda la ciudadanía se vea beneficiada en una negociación en la que siempre están ganando los mismos, parece que no es una negociación”, recalcó Henríquez.

“Vamos a conversar, obviamente porque nosotros, todos vamos a ocupar el espacio que es este país. Otra cosa es que nosotros lleguemos a un acuerdo que vaya en beneficio de lo que una minoría de este país plantea”, agregó.

En este sentido, manifestó que los resultados de los comicios para la creación de una Constituyente, refleja la opinión de la mayoría, que no había sido escuchada durante mucho tiempo, y que es el momento de darle paso a las demandas sociales del pueblo chileno.

«Cuando el 80% de las personas de este país votaron apruebo y que finalmente eso se refleja en cómo queda la constituyente, eso no es pasar máquina, eso es solamente reflejar a la mayoría de este país. Lo que pasa es que esta mayoría lleva muchos años sin ser representadas, entonces cuando quiere mostrarse por sobre este 20% que siempre ha tenido el poder, ahí es pasar máquina», recalcó.