El día se volvió noche: Así se vivió el eclipse total de Sol en Chile

Este lunes 14 de diciembre se registró el Eclipse Total de Sol, donde la región de La Araucanía tuvo un lugar privilegiado en el país, con una umbra de un 100%.

A pesar de la nubosidad y los chubascos que se registraron durante tempranas horas de la mañana el eclipse se comenzó a apreciar a eso de las 11:30 horas, y tal como estaba previsto la umbra total se alcanzó a las 13:01 horas.

Tras producirse el peak, en el que se oscureció todo, hubo aplausos, gritos y emoción en el municipio de Saavedra, en La Araucanía, donde lugareños y turistas se congregaron para observar el fenómeno astronómico y admirar las bellezas de esta zona del sur chileno, que cuenta con una abundante vegetación e imponentes volcanes.

A pesar de las restricciones de movilidad decretadas para evitar la propagación de los contagios de coronavirus, más de 300.000 personas se trasladaron hasta La Araucanía, uno de los epicentros de COVID-19 en el país, para ser testigos del eclipse.

Una mujer relató a Meganoticias que viajó junto a su familia desde Iquique (más de 2500 kilómetros), para poder ver el fenómeno que tuvo una duración aproximada de dos minutos.

“El año pasado estábamos en el norte y ahora vinimos al sur de Chile a presenciar este fenómeno”, aseguró, contando así que por segundo año decidieron ser parte del evento.

Sobre por qué decidieron repetir la experiencia, contó que “es maravilloso de presenciarlo, de ser partícipe y después contarlo a otras generaciones porque no siempre se da”.

Adcionalmente, decenas de científicos se encuentran desde hace días en la falda del volcán Villarrica con sus telescopios preparados para enfocar el segundo eclipse consecutivo en el país, después del registrado en julio de 2019.

Los ciudadanos compartieron a través de sus redes sociales impactantes imágenes y videos del eclipse solar.

¿Cómo se ve el eclipse en las regiones?

Los turistas viajaron a comunas de La Araucanía como Pucón, Villarrica y Puerto Saavedra, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago para apreciar el eclipse solar total.

Sin embargo, el fenómeno astronómico también podrá ser apreciado en otras regiones del país.

26% en la Región de Arica y Parinacota

31% Región de Tarapacá

42% Región de Antofagasta

55% Región de Atacama

66% Región de Coquimbo

78% Región de Valparaíso

78% Región Metropolitana

81% Región O’Higgins

87% Región del Maule

92% Región de Ñuble

94% Región del Biobío

100% en la región de La Araucanía

100% en la región de Los Ríos

93% Región de Los Lagos

79% Región de Aysén

58 y 54% Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Cambio de etapa

En La Araucanía viven más 500 mil indígenas de la etnia mapuche, para quienes el eclipse significa literalmente la muerte momentánea del sol tras una lucha con la luna y el inicio de una nueva etapa. Además presagia movimientos negativos, por lo que lo viven con mucho respeto y cautela.

Las comunidades mapuches del sur vieron esta tarde de lunes oscurecerse el cielo de sus territorios por primera vez en más de un siglo.

En su visión cosmológica los astros padres como el Sol “reflejan una energía que rige la vida”. Cuando se tapa, “hay una muerte del sol”, lo que no es algo bueno aunque sea efímero, explicó a The Associated Press Diego Ancalao, weichafe (guerrero) de la comunidad mapuche Lonko Manuel Ancalao y presidente de la Fundación Instituto Liderazgo y Desarrollo Indígena.

Según Ancalao, en su comunidad los eclipses son interpretados como una lucha entre el Sol (antü) y la Luna (küyen).

Explicó durante el eclipse el Sol es atacado y de cubrirse por completo podrían pasar cosas negativas, ya que la falta de luz en la Tierra puede interpretarse como un cambio espiritual. Un mensaje negativo o perturbador, o la llegada de un nuevo momento, para el cual, según la cosmovisíon mapuches, hay que estar preparado.

Ancalao recordó que tras el eclipse registrado en el norte de Chile en julio de 2019 llegó el estallido social de octubre y la pandemia del Covid-19.

No obstante, aclaró que “lo negativo no es malo” y “simplemente es parte del equilibrio de lo positivo”.

“La negatividad es un componente fundamental sin la que no hay un equilibrio”, subrayó.

Los mapuches también interpretan el eclipse solar como un mensaje que indica que la relación de equilibrio que debiera existir entre el hombre y la naturaleza, no es en la actualidad la adecuada.

Para Ancalao, este nuevo ciclo podría marcar “el final de una forma de explotar la naturaleza por la supremacía de la utilidad y al hombre por el capital, que ha destruido a esta sociedad’

Por ello, las comunidades mapuche vivieron el evento de manera muy reflexiva y realizando algunos rituales de protección.

“Hay un ciclo de la vida y del cosmos que fenece, pero también es una muerte transitoria a partir de la cual viene nueva vida, nuevos bríos, brotes, nuevas energías”, afirmó al diario Río Negro, Pedro Canales, historiador especializado en comunidades indígenas de América Latina y el Caribe de la Universidad de Santiago (USACH), citando a la educadora mapuche Elisa Loncon.

Imagen: TVN

Eclipses en Chile

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el sol y proyecta una sombra sobre una parte del planeta.

En esta ocasión el fenómeno, conocido como umbra, se puede completamente en regiones de Chile y Argentina que se encuentran dentro del cono de sombra lunar, y será parcial en Bolivia, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Brasil. Así como en zonas de África y de los océanos Pacífico y Atlántico.

La inusual seguidilla de eclipses solares en Chile culminará en 2021 con un nuevo fenómeno en el territorio antártico, el cuál está previsto el próximo 4 de diciembre y tendrá una duración total de un minuto y 54 segundos..

Según indica Planetario Chile, este eclipse será inusual “ya que la ruta del eclipse total se moverá de este a oeste a través de la península Antártica, mientras que la mayoría lo hacen de oeste a este. Esta inversión solo es posible en regiones polares”.

Sin embargo, en territorio continental recién ocurrirá uno en 28 años más. El 5 de diciembre de 2048 está pronosticado nuevamente que el día se haga noche y tendrá mejor visibilidad desde la región de Aysén.