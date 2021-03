Fracaso del #RetornoaClases”: Ya 51 establecimientos han suspendido clases presenciales, en pleno auge de contagios

En medio del incesante debate entre el Mineduc y el Colegio de Profesoras y Profesores, hoy se cumple una semana del retorno a clases, cuya modalidad presencial hasta la fecha ha sido aplicada en 2.998 centros escolares.

A pesar de las reuniones que ha sostenido La Moneda con el Magisterio, los desacuerdos entre ambas partes continúan, ya que hasta la fecha 51 establecimientos han suspendidos sus clases debido a casos covid.

Durante el viernes pasado, el presidente del gremio Carlos Díaz Marchant hizo un llamado urgente al gobierno a suspender las clases presenciales, debido a las condiciones sanitarias actuales.

“Nos parece insólito que tengamos un gobierno que insista en la lógica de clases presenciales. Por ese motivo estamos exigiendo al Gobierno de Sebastián Piñera que suspenda de inmediato las clases presenciales en todo el país. Hoy día las comunidades educativas estamos en riesgo de vida”, aseveró Díaz.

La respuesta del Ministro de Educación Raúl Figueroa, fue el mismo discurso que ha venido sostenido durante las últimas semanas, desprendiéndose de responsabilidad y señalando que la decisión recae en las madres, padres y apoderados.

“Yo quiero ser muy claro en que son los padres quienes deben tomar la determinación de si sus hijos van o no en este tiempo a las actividades presenciales”, precisó el jefe de la cartera.

No obstante, las afirmaciones de Figueroa no parecen tomar en cuenta el contexto crítico en el que se encuentra el país a raíz de la pandemia por Covid-19, cuyos casos diarios han ya superado los 5000 contagios durante tres días consecutivos.

Un fracaso desde el inicio

Desde su primer día de implementación, el plan de retorno a la presencialidad comenzó a demostrar falencias, pues apenas iniciaron las clases se informó sobre casos covid confirmados en dos centros escolares de la Región Metropolitana.

Al respecto, Díaz Marchant insistió en que no están las condiciones para el retorno a clases.

“Esto es como una crónica de una muerte anunciada. Hemos insistido (…) en que no están las condiciones en el mes de marzo y habría que ver de abril en adelante”. manifestó.

No obstante, la problemática no se detuvo ahí, pues a escasos tres días de iniciado el retorno a la modalidad presencial, se reportaron casos Covid-19 en 43 establecimientos.

A pesar de que la situación generó preocupación en la comunidad escolar y en el Magisterio, el gobierno lo vio positivamente. El subsecretario de Educación Jorge Poblete indicó que los protocolos “han funcionado y son los que han permitido detectar estos casos y actuar tempranamente frente a ellos”.

“Si es necesario suspender temporalmente las clases, se hace, y es así como hemos actuado”, señaló Poblete.

Previo a esta situación, la Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados (AMDEPA) alertó a Figueroa desde muy temprano y a través de una carta su preocupación frente a su decisión, puesto que no fueron considerados.

Eduardo Catalán, presidente de la AMDEPA indicó que fueron la “única organización de padres que le señaló en forma directa” a Figueroa su desacuerdo sobre el retorno y apertura de establecimientos educacionales en el mes de marzo.

“No todos (los establecimientos) cumplían con las condiciones sanitarias y a un 80% no se les había preparado en forma adecuada, sin reparaciones ni adaptación para recibir alumnos“, puntualizó Catalán en declaraciones a El Ciudadano.

Las inquietudes estaban enfocadas principalmente en los peligros del transporte público y en un eventual rebrote masivo en las escuelas, ante la ausencia de un seguro escolar que posteriormente fue anunciado por el Mineduc.

Sin embargo, Catalán manifestó su preocupación respecto de que el Seguro Escolar Covid-19, pues éste sólo cubrirá las prestaciones de afiliados a Fonasa, y que además, se trata de una especie de acuerdo y no han sido informados de alguna resolución u oficio que lo establezca.

“No tienen idea de cuántos niños/as sus padres no tienen trabajo, viven en campamentos y se alimentan de ollas comunes, niños que ni tienen cobertura en la educación pública, menos en la particular (…) No apoyo la vuelta a clases y pedimos que este semestre fuera de preparación con mesas de trabajo, conocer los protocolos y analizar la situación con la participación de los estudiantes para conocer su visión. Pero son muy cerrados y no saben escuchar“, aseveró.

Considerando la infraestructura necesaria con la que deben cumplir los establecimientos escolares, 73% de los particulares retornó a la presencialidad en contraste con los municipales, de los cuales sólo un 15% abrió sus puertas.

Suspensión de clases en colegios particulares

Sin embargo, el contar con la infraestructura adecuada no parece ser suficiente para el retorno a clases. Esto, tomando en cuenta el contexto sanitario actual, pues algunos colegios particulares han debido suspender las clases como medida preventiva a raíz de casos covid.

Uno de estos corresponde a The Grange School, ubicado en la comuna de La Reina, en el cual se suspendieron las clases presenciales hasta el 19 de marzo, debido a que se reportó que un profesor estaba contagiado con el nuevo coronavirus, quien además tuvo contacto estrecho con alumnos y alumnas.

En cuanto a regiones, otro colegio particular que ha debido suspender sus clases corresponde al Colegio Pumahue de Curauma, perteneciente a una red de establecimientos particulares a nivel país.

Frente a este complejo escenario, el Colegio Profesoras y Profesores Regional Metropolitano emitió una declaración pública, en la cual reiteraron el llamado a suspender las clases presenciales.

“Brindamos nuestro total apoyo a lo manifestado por Don Carlos Díaz Marchant, Presidente Nacional de nuestro gremio, quien ha llamado públicamente al ministro de Salud Sr. Enrique París y de Educación Sr. Raúl Figueroa a asumir las consecuencias de las medidas propuestas en orden a mantener la presencialidad, lo que no sólo es un error sino que un grave atentado a la salud de las personas“, expresaron en el documento.

La excusa de Figueroa

Respecto de los contagios, Figueroa argumentó que los casos covid han sido acotados y que además se trata de contagios externos, a pesar de que estos también significan un riesgo.

“Si uno mira el contexto general, son casos muy acotados en que se han aplicado los protocolos y dan cuenta de que los contagios no se han producido en los establecimientos, sino que se toman las medidas para evitar que se produzcan focos de contagio en los colegios”, puntualizó en una entrevista con El Mercurio.

Al respecto, la presidenta del gremio metropolitano, Katherine Rozas se refirió a las cifras covid actuales.

“Estamos equiparándonos al 2020 en el peak de la enfermedad, no se han disminuido los casos de contagio, por cuanto es muy riesgoso que los alumnos vayan y asistan presenciamente a sus establecimientos, porque son un foco de contagio“, puntualizó en declaraciones a El Ciudadano.

Asimismo, reiteró que las y los docentes están de acuerdo con volver a la presencialidad sólo desde la Fase 4 del Plan “Paso a Paso” que establece el propio Minsal, y cuando estén las condiciones de salud aseguradas.

“Nosotros como Colegio de Profesores insistimos categóricamente en que se deben suspender las clases a nivel nacional. Creemos que no están las condiciones garantizadas para asegurar la vida y la salud, principalmente de nuestros niños“, enfatizó.