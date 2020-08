El golpe de realidad en las periferias de Santiago

Por Camila Rodríguez Flores, Estudiante de Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile.-

Tanto que hablan de quedarse en la casa y mantener distancia social en los medios de comunicación sin pensar en que la gran mayoría de la gente vive hacinada y se refleja cada día más la fuerte desigualdad de una ciudad como Santiago, donde lo que antes se difuminaba por la rutina diaria salió a flote con las restricciones de movilidad impuestas, tomando mayor repercusión en especial para quienes residen en comunas periféricas y populares.

Fue en el barrio alto donde todo comenzó, pero quienes más han sufrido el encierro no han sido ellos, sino las personas que tienen que lidiar a diario viviendo en un barrio donde gobiernan los narcos, la gente no respeta las cuarentenas visitándose a diario y haciendo fiestas, mientras al lado otros tienen que aguantar el ruido e intentar estudiar con clases online o teletrabajar. Sumado a la falta de trabajo y recursos para subsistir que ha generado problemáticas económicas y anímicas en las personas y sus familias.

Las primeras comunas donde levantaron las cuarentenas son las mismas donde viven quienes tienen más recursos y se encuentran en mejores condiciones de vida. Mientras que en las zonas más numerosas y pobres nada se ha dicho sobre quitar las medidas restrictivas, sabiendo que son estas donde las personas se ven más afectadas con el encierro de meses en casas o departamentos pequeños.

Solo quienes hayan vivido en un barrio así saben lo que se siente no poder dormir o el estrés que conlleva el ruido de perros, música, gritos, máquinas o cualquier cosa que se relacione a convivir con otras personas en un vecindario donde las casas o departamentos colindan y no hay mucho más que hacer, porque no son cosas que se hagan a propósito. Cada uno intenta vivir como puede, aunque como se dice, tu libertad termina donde comienza la del otro. Pero ¿cómo evaluar esto en barrios o conjuntos habitacionales así?

La crisis social y psicológica hace que muchas personas pierdan el miedo al coronavirus. A esto se suma la poca credibilidad del actual gobierno y la desconfianza en las cifras y tardías medidas implementadas. Por otro lado, muchos son los comentarios que advierten la mantención de cuarentenas no por el coronavirus sino con el objetivo de tener controlada a la población que demostró el pasado octubre y hasta que se podía salir en marzo, una férrea oposición a las políticas y legislaciones vigentes en todos los ámbitos.

