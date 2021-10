Durante la noche de ayer lunes se llevó a cabo el segundo debate presidencial 2021, de cara a las elecciones de noviembre y Matías del Río, periodista de 24H y uno de los interlocutores del encuentro desató críticas tras interrumpir el minuto de silencio que el candidato c de la Unión Patriótica (UPA) Eduardo Artés, hizo en honor de Denisse Cortés, la defensora de derechos humanos que falleció el domingo en la exPosta Central, tras resultar herida de gravedad en la “Marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos”, que se realizó en el centro de Santiago.

Al comenzar el debate entre los aspirantes a La Moneda, cada candidato comenzó con un minuto de exposición y el presidente de UPA decidió quedarse en silencio y honrar la memoria de la estudiante de derecho.

“Este minuto se lo voy a dedicar fundamentalmente a Denisse Cortés y a todas las víctimas de la represión y la dictadura de Piñera, así que permítanme tener este minuto de mi lado”, expresó Artés, para luego alzar su puño.

El inolvidable minuto de silencio de Profesor Artés en homenaje a Denisse Cortés interrumpido imprudentemente por el "pelmazo" Matías del Río.#Artes pic.twitter.com/V1LgJmwOau October 12, 2021

Transcurridos pocos segundos, Matías del Rio interrumpió el homenaje para continuar con los otros partidos y dijo “muchas gracias, señor Artés”, a lo que abanderado de la UPA insistió en completar su minuto. “Necesito mi minuto (…) el minuto señor, respete”.

Sin embargo, el periodista insistió en interrumpir el emotivo momento, argumentando que “el minuto es para hablar y el mensaje ya está entregado“.

“Termino entonces con el tiempo que me queda, tenga la bondad (…) Destitución de Piñera, cárcel para él y para todos los que han metido las manos en la corrupción y la represión a los trabajadores y al pueblo, y no a la militarización de La Araucanía, el Wallmapu”, expresó el profesor y luchador social, quien cerró su intervención con un “hasta tiempo me sobró“.

Las críticas contra Matías del Río inundaron las redes sociales y el conductor de noticias fue señalado de cometer un acto de censura y tachado de falto de respeto y «pelmazo» por interrumpir el minuto de silencio en homenaje a Denisse Cortés.

Matías Del Río es un pelmazo y falta de respeto indolente. Gracias por ese intento de minuto de silencio profe Artés #DebatePresidencial2021 pic.twitter.com/fD27keqbJi — Mr. Wolf (@Mister_Wolf_0) October 12, 2021

Un candidato/a es libre de ocupar su minuto asignado como mejor lo estime, pero ni un minuto de silencio puede respetar Matías del Río… #DebatePresidencial2021 — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) October 12, 2021

Matias del Rio no está a la altura para los debates presidenciales.

Inaceptable la falta de respeto. Que inhumanidad.#DebatePresidencial2021 — Constanza Valdés Contreras (@conivaldesc) October 12, 2021

