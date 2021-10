No creen en la versión de que recibió el impacto de un fuego artificial

Familiares de Denisse Cortés: «La causa final de muerte fue la falta de servicio por parte de la policía»

"Los Carabineros no dejaban que nadie pasara, estamos diciendo la verdad, tuve la desgracia de ver a mi hija, no es un fuego artificial, trabajaron seis, cinco médicos tratando de salvarla (…) Yo tuve la pena de verla, se sacó el casco con manos arriba para hablar con Carabineros y aun así ellos no la ayudaron, es un ser humano tenga o no tenga uniforme“, indicó Teo Saavedra, madre de Denisse Cortés.