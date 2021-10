Madre de Denisse Cortés: «Si Carabineros le hubieran dado los diez minutos en que necesitaba pasar la ambulancia, mi hija quizás aún estaría con vida»

La madre de la defensora de Derechos Humanos, Denisse Cortés, que falleció en la exPosta Central tras ser herida de gravedaden la “Marcha por la resistencia mapuche y autonomía de los pueblos” en el centro de Santiago, cuestionó la actuación de Carabineros durante el fatídico momento.

Durante la mañana de este lunes, Teo Saavedra, madre de la víctima, concedió una entrevista al matinal de Canal 13, Bienvenidos, en la que afirmó Carabineros no permitió el avance rápido de la ambulancia para atender a su hija, lo que habría permitido que la estudiante tercer año de derecho en Universidad Academia de Humanismo Cristiano pudiera seguir con vida.

“Los Carabineros, que supuestamente mentalmente y con educación están preparados para defendernos, no dejaron pasar la ambulancia. Si le hubieran dado los diez minutos en que necesitaba pasar la ambulancia mi hija quizás aún estaría en el hospital, pero estaría con vida (…) Si ellos que son las personas que nos tienen que cuidar, ¿qué podemos esperar?”, expresó Saavedra.

Saavedra recordó que Denisse estaba realizando labor de observación durante la manifestación, e hizo un llamado a todos los testigos a dar su testimonio y colaborar, pidiendo que «no quiero que a mi hija la culpen».

“Tengo que ir, es mi deber”

Durante la entrevista, habló sobre la vida de su hija, y comentó que «ella siempre estuvo luchando. Ella nunca anduvo tirando piedras o haciendo daño, todo lo contrario, ella siempre ayudó y salvó a mucha gente en la calle».

Relató que la noche anterior a los terrible suceso, Denisse, quien también colaboraba como abogada en la «Defensoría Popular», le comentó que “estas marchas siempre han sido muy represivas, siempre caen muchos chiquillos presos, y yo voy con todos los papeles para poder ayudarlos. (…) Yo tengo que ir porque es mi deber, estoy estudiando para eso».

Versión de Carabineros

Esta jornada se dio a conocer el primer reporte policial del caso, donde se asegura que el proyectil -que se trataría presuntamente de un fuego de artificio- iba dirigido a un carabinero de la Prefectura Control de Orden Público, pero terminó impactando a Denisse Cortés.

«Mientras se encontraba en el lugar señalado anteriormente, se le acercó la ciudadana D.A.C. de 43 años, quien solicitó hablar con personal policial», indica el reporte, agregando que «un sujeto desconocido, que se encontraba a algunos metros de distancia, le disparó al parecer un fuego artificial que impactó en primera instancia la mano izquierda del citado oficial, rebotando e impactando posteriormente en la zona de rostro y cervical de D.A.C., cayeron esta al suelo inconsciente», plantea el informe consignado por El Mercurio.

También aseguraron que la mujer fue «asistida por personal policial y posteriormente trasladada en ambulancia a la Posta Central, manteniéndose hospitalizada con riesgo vital».

«Denisse tenía una gran herida en el cuello que le tomó el pulmón»

La madre de Cortés, en tanto, entregó declaraciones a la prensa en horas de la noche de ayer domingo, en las que señaló que»nadie cree» esta versión.

«Estaban diciendo que había sido a lo mejor un fuego artificial, a todo el mundo le estaban diciendo, pero nadie lo cree porque ella tenía una gran herida en el cuello que le tomó el pulmón y todo su lado izquierdo», afirmó.

Sigue leyendo: Madre de joven defensora de DDHH fallecida: «Necesitamos que cambien las leyes, ojalá que la nueva Constitución sirva para que no haya más familias destrozadas como la mía»

A la par, clamó por justicia tanto por la muerte de su hija, como por las continuas violaciones a los derechos humanos que se registran en el país.

Habla la madre de Denisse Cortez, la estudiantes de leyes, fallecida en el contexto de la marcha por la resistencia de los pueblos originarios.

Vía @teleSURtv #Denisse pic.twitter.com/AsEFJWA14R — El Ciudadano (@El_Ciudadano) October 11, 2021



«Por favor hasta cuándo y se pasean riéndose de nosotros, por favor que alguien haga algo en este país, necesitamos que cambien las leyes , no nos pueden avasallar, no nos pueden pisotear bajo ningún punto de vista nadie, ni al pueblo mapuche allá sufriendo en el Sur, ni a nosotros acá en Santiago, ni a la gente del Norte (…) Por favor las penas, dónde están las penas», afirmó Saavedra.

En sus declaraciones, manifestó su esperanza en que la Convención Constitucional logre redactar un texto que contribuya a garantizar el respeto a los derechos humanos y para que cesen que las agresiones y violencia contra el pueblo chileno.

«Ojalá que la nueva Constitución sirva para que no haya más familias destrozadas como la mía, por favor que no vuelva a pasar nunca más en Chile, se lo suplico, de verdad uno lo mira a lo lejos pero cuando a uno le toca. Por favor justicia se los pido se los imploro como madre, me llevan un pedazo de mi alma y eso no se recupera nunca más», expresó la madre de Denisse.

La familia de la víctima solicitó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que estén presentes como sujetos garantes en la autopsia de Cortés, cuyo cuerpo se encuentra actualmente en el Servicio Médico Legal, situación que será coordinada con la Fiscalía, consignó Radio Cooperativa.

Para este caso de la muerte de Denisse Cortés se designó al persecutor Francisco Ledezma, de la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, cuyo organismo designó a la Brigada de Derechos Humanos y la Brigada de Reacción Táctica -expertos en explosivos y pirotecnica- de la PDI para la indagatoria.