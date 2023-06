El Maule: Proyecto permitirá medir, analizar y reportar las emisiones contaminantes de las empresas

Medir, analizar y reportar la cantidad de emisiones que emanan las empresas en sus procesos productivos, es uno de los objetivos de un proyecto del Fondo de Innovación para Competitividad Regional (FIC) del Maule, adjudicado por el Centro Tecnológico KIPUS, de la Universidad de Talca.

De esta manera, se busca apoyar a las organizaciones productivas de dicha región para cumplir con los límites de emisión de gases establecidos por el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).

Al respecto, la directora de KIPUS, María Luisa Del Campo Hitschfeld, explicó que este “es el primer laboratorio certificado en la región que prestará servicios de evaluación y reporte de las mediciones de material particulado que se generen producto de las empresas, principalmente aquellas que utilizan combustión para generar sus procesos de producción en nuestra región, sobre todo en el valle central”.

La académica aseguró que la iniciativa cobra especial relevancia en una zona saturada como El Maule, por cuanto se instalan capacidades locales para apoyar el cumplimiento de los objetivos del PDA.

En ese sentido, Del Campo explicó que, gracias al proyecto, también se prestarán servicios a lugares residenciales, que prontamente deberán cumplir con este tipo de regulaciones: “Proponemos un servicio para cuantificar la cantidad de filtraciones en viviendas y poder disminuirlas, porque es un tremendo gasto para las familias mes a mes, sobre todo en calefacción, y por otro lado, de ingreso de contaminación atmosférica en invierno”, planteó la docente.

Un punto no menor, añade la directora de KIPUS, es que no hay muchos laboratorios de este tipo en Chile que puedan prestar este servicio: “Por eso es tan importante para la competitividad regional que contemos con un laboratorio acreditado en la región, así las empresas que tengan que mostrar estos reportes no tendrán que ir a buscarlo a otras zonas, incurriendo en altos costos de transporte”, concluyó María Luisa Del Campo.

