El monto más alto de la década: Comercio exterior de Chile alcanzó US$ 40.874 millones en 1er trimestre de 2021

En los primeros tres meses de 2021, el intercambio comercial de Chile alcanzó los US$ 40.874 millones, un 26,3% con respecto a igual periodo del año 2020, el monto más alto de la última década.

Según consigna un reporte de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), las exportaciones del país sumaron US$ 21.735 millones, mientras las importaciones alcanzaron los US$ 19.140 millones. Ambos flujos crecieron en igual magnitud frente al primer trimestre de 2020, un 26,3%, de acuerdo al informe elaborado por la Subsecretaría, con cifras del Banco Central.

El fuerte crecimiento de las exportaciones en los primeros tres meses de 2021 se explica por el alza en las ventas al exterior de cobre, sustentado por su precio promedio de 384 USD ¢/lb, uno de los valores más alto para un primer trimestre desde 2011. Asimismo destaca el crecimiento en los envíos de cerezas, hierro, arándanos, abonos, plata, jugo de fruta, madera perfilada, fruta congelada, vino embotellado y a granel, celulosa de coníferas y cartulinas. Según las cifras, este se trata de un inicio primer trimestre histórico para los envíos chilenos.

Por su parte, las importaciones del primer trimestre de 2021, sumaron US$ 19.139 millones, experimentando un alza del 26,3% respecto de igual lapso del 2020, anotando su mejor primer trimestre desde el año 2013. El crecimiento de las importaciones del período se sustenta en el alza de las compras desde el extranjero en las tres grandes categorías de bienes: consumo (+38%), intermedios (+18%) y de capital (+33%).

En tanto, en el mes de marzo 2021, el intercambio comercial de Chile sumó US$ 14.815 millones, con exportaciones por US$ 7.394 millones e importaciones por US$ 7.421 millones.

«Las cifras de marzo nos confirman la progresiva recuperación del comercio exterior de Chile, que se viene consolidando desde el cuarto trimestre de 2020. Cabe destacar que por primera vez en más de un año el monto de las importaciones supera al de las exportaciones, dando cuenta de las mejores perspectivas de mediano plazo en el mercado doméstico», señalaron desde la Subsecretaría.

Respecto de los envíos del mes, 13 de las 16 regiones del país experimentaron un alza en sus ventas al exterior, los mayores incrementos se registraron en Antofagasta (+US$ 856 millones), Atacama (+US$201 millones) y Valparaíso (+US$ 89 millones). Asimismo, en marzo de 2021, un total de 2.941 empresas chilenas anotaron exportaciones, 2,7% menos que en igual mes de 2020, acercándose así a los niveles pre pandemia, luego de un enero con una baja de 10% en la cantidad de empresas exportando y de un -8% en febrero.

El 94% de las exportaciones del país se dirigió a los países con los que Chile ha suscrito Tratados de Libre Comercio, en forma colectiva los envíos a este grupo de mercados sumaron US$ 6.767 millones, registrando alzas en los despachos a gran parte de los socios, destacando China (+44%), Estados Unidos (+18%), Japón (+18%), Mercosur (+50%), Canadá (+42%), India (+8%) y el EFTA (+129%).

Con respecto a las importaciones, las mayores alzas del mes se registraron en las compras de automóviles, petróleo, vestuario, electrodomésticos, televisores, computadores, textiles, diésel, calzado y celulares. China fue el principal origen de nuestras importaciones del mes (29%), seguida de Estados Unidos (18%), Unión Europea (14%) y Mercosur (14%).