El temor de las transnacionales mineras

Las transnacionales mineras están preocupadas, más bien tienen temor, que la Convención Constitucional se vaya a ocupar del muy bajo aporte de las mineras al erario nacional, y que incluso se discuta o se apruebe su nacionalización: ya algunos candidatos a la Convención se han pronunciado derechamente por renacionalizar Chile, como el nieto del Presidente Allende, Dr. Pablo Salvador Sepúlveda Allende, candidato por el Distrito 10 de Santiago.

Por eso, los lobbystas y asesores de las transnacionales están escribiendo profusamente en la prensa y en los medios de comunicación en general, para defender lo indefendible, la mísera tributación de las mineras transnacionales, y evidentemente mintiendo, falseando u omitiendo la realidad.

Es lo que hace el ex ministro de Hacienda de la Presidente Bachelet, Rodrigo Valdés, que en una columna de Economía y Negocios de El Mercurio del domingo 7 de marzo, titulada “Impuesto a la Minería: Merecemos más”, sostiene.

“LA ABRUPTA ALZA DEL PRECIO DEL COBRE, ACELERÓ UNA DISCUSIÓN PENDIENTE. ¿Qué parte de la renta minera debería quedar en manos del Estado? En este tema, como en twitter, la falta de información o derechamente la información errada, lleva fácilmente a propuestas equivocadas. Lamentablemente estamos medio a ciegas. Es poco claro cuánto recibe el Estado ni cuanto queremos que reciba. No tenemos respuestas precisas para las preguntas más simples: ¿cuánto es la tributación minera actual?”

Es inaudito y llega a ser grosero que un ex Ministro de Hacienda sostenga que es poco claro cuánto recibe el Estado de la minería, o que no tenemos respuestas precisas a la pregunta sobre cuánto es la tributación minera actual. Repito: un ex Ministro de Hacienda, que tuvo bajo su tuición directa a la Tesorería General de la República y al Servicio de Impuestos Internos (SII), que son los organismos que conocen con absoluta precisión cuanto es la tributación que las mineras han declarado.

Para conocer la tributación de las mineras, bastaba que el Ministro de Hacienda Sr. Rodrigo Valdés, telefoneara, “whatsapeara” o enviara un oficio a la Tesorería y sobre todo al SII, solicitando la tributación de la minería. Estos organismos conocen esa tributación con absoluta precisión, pero como es una tributación miserable, las transnacionales y sus lobbystas, siembran la duda sobre la real tributación minera, como es algo que no se puede conocer. Es una mentira total que no se puede conocer esa tributación.

¿Por qué mienten los lobbystas de las mineras respecto a que no se podría conocer la tributación de las mineras? Precisamente, para sembrar la duda sobre el real aporte de las mineras a nuestro país, y de esta manera, alejar la posibilidad que la Convención Constitucional, pueda entrar a discutir el tema de la miserable tributación de las grandes mineras extranjeras, y menos aún, esperan ellas, pueda surgir la soberana decisión de nacionalizarlas.

Esconder la tributación minera siempre ha sido un objetivo de las transnacionales mineras y de sus acólitos en el gobierno y en los medios de comunicación, y por ello le han encargado a economistas, abogados, ingenieros y políticos, jugosamente pagados, que teoricen sobre la imposibilidad de conocer si es verdad o no, el miserable aporte de las mineras a nuestro país.

Pero el monto de la miserable tributación minera es conocida con precisión por el SII, y para terminar con las dudas respecto de esta tributación, bastaría con que el gobierno, la Cámara de Diputados o el Senado, pueden sin problemas solicitar al Director Nacional del SII, la tributación por el conjunto de la minería privada desde 1990 a la fecha, o solo las 10 o 15 mayores mineras, quien no puede negarse a entregarla, para que de esta manera, todo Chile conozca esta realidad. Si esta información es solicitada por un simple ciudadano, aunque sea por Ley de Transparencia, el SII se puede negar a entregarla, pero no puede negarse si el gobierno o los parlamentarios lo solicitan.

Pero, no deja de ser una vergüenza que el Sr. Rodrigo Valdés, ex Ministro de Hacienda, y superior jerárquico del SII, nos diga doctoralmente que no es posible conocer cuánto es la tributación minera. Es una vergüenza, pero esa columna debe haber sido muy bien pagada.