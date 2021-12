Elecciones presidenciales: El juego sucio de la derecha incapaz de asumir probidad, transparencia y democracia

Sebastián Izquierdo, referente de los grupos de ultra derecha, señaló en estos últimos días previo a las elecciones: “A votar chiquillos y no solamente a votar, inscríbanse como apoderados de mesa y más importante que defender los votos de Kast, objétenle todos los votos al Boric weon (…) asi es que cabros vayan y hagan trampa, vayan a hacer apoderados de mesa y objeten todos los votos del Boric y si les toca ser vocal de mesa, también, objetan todos los votos del Boric, no uno o dos, todos los votos del Boric. La victoria es lo más importante, las formas ya no importan, efectivamente, las formas valen callampa, vayan a hacer trampa”.

También por estos días, algunos medios comerciales ligados al poder económico y político, hizo circular en forma “subterránea”, supuestos sondeos sobre “empates técnicos”, sin embargo, mantuvo oculto sondeos de las mismas empresas encuestadoras, en su mayoría vinculadas al mismo sector, que reconocían un amplio margen de la opción presidencial de Boric por sobre Kast.

Hoy, votantes de diversos puntos de los territorios de Chile, han denunciado una grave falta de transporte público y se ha denunciado negligencia y sabotaje para reducir la participación de los votantes, considerando que son los sectores populares con mayores dificultades de movilidad y donde se concentra mayoritariamente los votos en apoyo a Boric.

“El pueblo ayuda al pueblo” fue el espontaneo plan de contingencia desde la ciudadanía para solidarizar ante estas irregularidades, cuya principal responsabilidad para afectar el derecho a voto de una importante cantidad de ciudadanía, es el Gobierno y en particular el Ministerio de transporte.

La evidente negligencia del gobierno, en vez de asumir las responsabilidades, el ministro vocero del gobierno, Jaime Bellolio, negó la falta de buses y calificó las acusaciones al respecto como “mentiras descaradas”.

Alcaldes de la comuna de Maipú, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín junto al diputado Gonzalo Winter, han señalado en horas de la tarde: «Queremos hacer el llamado rápido a la ministra y al presidente de la República a que resuelvan esto cuanto antes. No queremos más puntos de prensa, no queremos más declaraciones, queremos buses en las calles para que nuestros vecinos y vecinas puedan ejercer su derecho a voto en una elección que es fundamental para el futuro de nuestro país».

El candidato presidencial Gabriel Boric, publicó en redes sociales: “Esta mañana hemos visto como las personas se están organizando para ir a votar y llevar a otros, ante las fallas que ha presentado el transporte público. Que la esperanza, motivación y solidaridad que hemos visto sea la que prevalezca hoy”.

También indicó: “Más allá de atribuir responsabilidades, lo que pido es que se busque solucionarlo de manera inmediata y en eso el Gobierno si tiene una responsabilidad (…) después veremos a qué se ha debido”, dijo el candidato, citado por CNN.