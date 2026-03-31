Embajador de Israel en Chile justificó ley que autoriza ahorcar a palestinos y Comunidad Palestina le respondió: «No tienen facultad para imponer su legislación penal en un territorio ocupado»

"Embajador, en Chile no aceptamos lecciones de justicia de un representante del gobierno criminal de Benjamin Netanyahu. Cuando sus autoridades promueven una ley con una horca en la solapa, el problema no es comunicacional. Es moral", afirmaron las y los palestinos residentes en el país.

Embajador de Israel en Chile justificó ley que autoriza ahorcar a palestinos y Comunidad Palestina le respondió: «No tienen facultad para imponer su legislación penal en un territorio ocupado»
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El embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi (en la foto), salió este martes 31/3 a defender y justificar la reciente ley aprobada por el Parlamento israelí, la cual autoriza la pena de muerte por ahorcamiento de prisioneras y prisioneros palestinos.

En la red social X, y respondiendo a una nota publicada por el diario La Tercera sobre el tema, el diplomático israelí aseguró que se trataba de una pena de muerte dirigida a «terroristas» y que como país «soberano» Israel «legisla sus propias leyes».

«Durante más de un siglo, incluso antes de su establecimiento, Israel ha sido blanco de un terrorismo continuo, brutal y en constante escalada. Ningún otro país enfrenta una amenaza de tal intensidad y escala sostenida», argumentó Peleg Lewi.

Seguidamente, dijo el embajador de Israel, «las medidas punitivas existentes han demostrado ser insuficientes como elemento disuasorio. La cadena perpetua no siempre es definitiva. Muchos terroristas no cumplen sus condenas completas y con frecuencia son liberados mediante intercambios de prisioneros, lo que a su vez incentiva más actos de terrorismo y secuestros».

Además, según Lewi, la legislación aprobada «es de alcance limitado y se ajusta a los principios generalmente aceptados que rigen la aplicación de la pena de muerte, de manera similar a los marcos existentes en Estados Unidos», recordando de paso que la pena de muerte «ya existe en la legislación israelí».

Respuesta de la Comunidad Palestina

Ante esta justificación, la Comunidad Palestina le respondió directamente a Lewi en la misma red social X.

«Embajador, en Chile no aceptamos lecciones de justicia de un representante del gobierno criminal de Benjamin Netanyahu. Cuando sus autoridades promueven una ley con una horca en la solapa, el problema no es comunicacional. Es moral», afirmaron en primer término las y los palestinos residentes.

Luego, entregaron algunas cifras decidoras sobre el tema: «La tasa de condena de palestinos por parte de Israel (en tribunales militares) es del 99,74%. La tasa de condena en Israel por ataques de colonos contra palestinos reportados es del 1,8%».

Finalmente, en referencia a la ley que autoriza la pena de muerte a prisioneros palestinos, la Comunidad Palestina de Chile le recordó el embajador Lewi que «Israel no tiene facultad para imponer su legislación penal en un territorio ocupado como Palestina. Sus mentiras en Chile no tienen oídos».

Sigue leyendo sobre este tema:

Comunidad Palestina de Chile condenó aprobación de ley israelí que autoriza la muerte por ahorcamiento de prisioneros palestinos

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