"Lo viví en carne propia"

Emotivo discurso del convencional Cristóbal Andrade en el que defiende el rechazo al negacionismo

"Lo viví en carne propia, mutilaciones, golpes, muertes, quemaduras de los guanacos producto de los químicos en estos. Nadie puede negar estos hechos, no hay que olvidar los casos de Fabiola Campillay y Gustavo Gatica, la muerte de Cristián Valdebenito, Mauricio Fredes y más, los presos políticos también. Gracias al pueblo movilizado hoy están aquí Ingrid Villena, Natalia Henriquez, Fernando Atria, Beatriz Sánchez. Si no fuera por el poder popular no estaríamos escribiendo una nueva Constitución”, afirmó Andrade.