Empresa contratada para producir fallida primera sesión de la Constituyente es del hijo de María Angélica Cristi

Tras la vergonzosa suspensión de la primera sesión de la Convención Constitucional (CC) este lunes, por no contar los delegados con las condiciones técnicas para sesionar en diferentes salas del ex Congreso Nacional, se confirmó que la empresa contratada para realizar la fallida producción pertenece a Paul Morrison, hijo de María Angélica Cristi, ex diputada y también ex alcaldesa de Peñalolén, designada directamente por Pinochet en los años ’80 (ver Linkedin acá).

Recordemos que en esta primera sesión no funcionaron micrófonos, cámaras y otros elementos necesarios para realizar las sesiones de la instancia, que tiene a cargo la redacción de la propuesta de nueva Constitución. Sin embargo, la empresa recibió un pago de 450 millones de pesos, lo cual generó molestia y reacciones en las distintas redes sociales, donde además, se entregaron otros antecedentes -incluso policiales- sobre Morrison y sus contratos con el Estado y con el municipio de Maipú (ver nota de Interferencia sobre este caso acá).

La empresa de Paul Morrison Cristi, (mismo que vendía drogas en fiestas que él mismo producía), y con experiencia en producciones de “casas de jengibres” a sobreprecio durante la gestión de Cathy Barriga en Maipú, fueron los contratados para producir el inicio de la convención.🤦🏻‍♂️ https://t.co/fmWUB6e4qq — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) July 5, 2021

Segpres pagó $450.000.000 a la empresa Street Machine Corp, contratada el 2/07 para realizar la 1ra sesión de la Convención Constitucional de propiedad de Paul Morrison Cristi, que el 2007 fue detenido por tráfico de drogas en #Pucón y es hijo de María Angélica Cristi #UDI. pic.twitter.com/kioSGUODnH July 5, 2021

Cuando se hable de “captura del Estado”, el ejemplo de Paul Morrison Cristi estará en los manuales de derecho administrativo. Indecente. De todo se hace un negocio y siempre es con falta de pudor. — Daniel Castillo Seda (@dcastilloseda) July 6, 2021

Oye, Paul Morrison hace poco era narcotraficante y ahora le presta servicios al gobierno por 450 palos.



Lo que es la reinserción social, no? — Huacha Comunista (@colomba_huacha) July 6, 2021

Negociados tardíos (tarde para boicotear la #ConvencionConstitucional ) del corrupto y desesperado @GobiernodeChile para pasarse dineros del estado entre amigos y familiares; en este caso a la empresa del narco hijo de María Angélica Cristi#ElPeorGobiernoDeLaHistoria https://t.co/UHU1BuJaeV — Susana Giacaman (@AsusaG) July 6, 2021