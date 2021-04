En la condena a Corpesca, el «reparar el mal causado» quedó pendiente al mantenerse vigente la Ley Longueira y la captura de Subpesca por las 7 Familias

Derecha: grandes grupos pesqueros favorecidos con la vigencia de la Ley Longueira, fuente: pecesgratisno; Izquierda: encerradas en el círculo rojo se muestran las especies afectadas por la devastación de la anchoveta por Subpesca a favor de CORPESCA y Camanchaca -aves marinas, delfines, ballenas, jibia, jurel, caballa, corvina, cojinova, lenguados, etc.-

Por Pablo Fernando González

Durante lo que va corrido de abril, CORPESCA ha recibido dos fallos de la Justicia: el 1° de abril la Corte Suprema sentenció que las autorizaciones entregadas por SUBPESCA a la anterior constituían un privilegio y con las que esta última le facilitaba desde hace casi 30 años que la primera capturara anchovetas dentro de las 5 millas, un área protegida por ley para la Pesca Artesanal y que en este caso corresponde a la zona de reproducción de esta especie, la que hasta hace unos años fue el principal stock pesquero del país. El otro fallo fue el del día 16 de abril que la condenó con una multa de alrededor de 700 mil dólares (10 mil UTM) por los delitos de cohecho, fallo en el que llevó la peor parte su colaborador, el senador Orpis condenado a 6,8 años (1), el año 2018 la justicia había condenado a Francisco Mujica ,su gerente general a tres años, por similares delitos. (2)

La multa por alrededor de 700 mil dólares a CORPESCA no guarda relación con los cientos de millones de dólares de utilidad que ha estado obteniendo la anterior desde el año 2013 a la fecha con la ley que consiguió vía corrupción. Lo que contrasta con las sanciones a la corrupción que tienen países como China , que corresponde a nuestro principal socio comercial, quien en igual fecha castigó a la empresa Alibaba con un pago que alcanzó los 2.750 millones de dólares , es decir, 3.000 veces lo que aplicó la justica chilena a CORPESCA, a la que acusó de prácticas monopólicas , es de imaginar lo que habría aplicado en el caso del soborno a un senador (3).

SUBPESCA CAPTURADA POR CORPESCA –. Siguiendo los pasos de Longueira-Orpis, la subsecretaria a cargo de SUBPESCA ha facilitado a CORPESCA y 7 Familias una Mesa Pesquera una instancia desde donde puedan influir sobre la Ley Corta que por estos días discute el Congreso, la que tiene por propósito evitar que el país discuta una nueva ley de pesca y que los privilegios vía corrupción se mantengan inalterables hasta el año 2032, a la misma concurren sus Asociaciones Empresariales , dirigentes que le sirven a los anteriores (4) , semi-industriales cuasi socios de las 7 Familias, dirigentes de los sindicatos de Corpesca , Camanchaca y de los harineros asociados a ASIPES , y el eterno funcionario de las 7 Familias, Felipe Sandoval, ex subsecretario de Pesca de Ricardo Lagos.

La instrumentalización de Subpesca por parte de Corpesca- 7 Familias quedó al desnudo cuando en la reunión del jueves pasado la Mesa Pesquera hizo pública su postura en cuanto a que los peces no le pertenecen a todos los chilenos. Eric Correa, el asesor legislativo de la Subsecretaría de Pesca advirtió lo que está en juego en la discusión sobre el nuevo régimen de subastas en la Ley Corta: «… recordar, cómo toda nuestra normativa está en la base de nuestra Constitución política que garantiza a todas las personas el derecho a la propiedad , en el fondo a poder acceder al dominio de las cosas y nuestro código civil -cierto- indica que la pesca al igual que la caza son formas de acceder al dominio de cosas que no pertenecen a nadie ,en este caso, los peces que andan libres en altamar , …». La subsecretaria les recordó a los asistentes a la Mesa Pesquera el trabajo por hacer con diputados y senadores de «cómo debe quedar el tema de las perforaciones en la Ley Corta» critico para quitarle la validez al fallo de la Corte Suprema que le impidió seguir avalando autorizaciones a favor de Corpesca.

La subsecretaria en la penultima reunión de la Mesa Pesquera acompañada del Jefe de Administración Pesquera de Subpesca, Mauro Urbina, entregó un diagnóstico a los asistentes en cuanto a que el fallo de la Corte Suprema se da en un contexto de una pesquería de anchoveta, sana y subexplotada en abierta defensa de CORPESCA. Al final de la reunión la subsecretaria recalcó «… se habló del estado de los recursos, la anchoveta está subexplotada, así que también ese es un dato interesante y se habló de sustentabilidad…» , dando a entender que el dictamen de la Corte Suprema habría surgido del capricho de un grupo de jueces que desconocen la realidad sobre la que se pronunciaron. (5)

Sin embargo, todos los antecedentes prueban que la Corte Suprema sancionó correctamente a SUBPESCA, según se puede comprobar al comparar el principio precautorio aplicado en la gobernanza de la pesquería de la anchoveta que tienen Perú y Chile, que comparten el mismo ecosistema Humboldt, y que se muestra en detalle a continuación y que coincide con la denuncia pública realizada por pescadores del norte en reportaje de Daniel Matamala a través de Chilevisión, el mismo día que la subsecretaria negaba tal realidad. (6)

Cuadro comparativo de aplicación del principio Precautorio por Chile y Perú , el caso de la anchoveta.

En su informe correspondiente a enero del 2021 del Centro de Investigación Aplicada del Mar -CIAM- parte de la propiedad de Corpesca, se lee: «Al diferenciar por flota se evidenció que la flota industrial capturó anchovetas de menor tamaño, en zonas circunscritas a la zona de Arica, con modas en 9,5 y 12,5 cm y un 55% de anchovetas menores a 12,0 cm, y la flota artesanal operó en las cercanías de Mejillones, presentando modas en 13,5 y 12,0 cm, contribuyendo con un 28% de anchovetas juveniles.» (10)

No cabe duda que la gobernanza de la anchoveta en Chile a la luz de los antecedentes expuestos no tiene por donde pueda ser calificada como SUBEXPLOTADA, ya que todo apunta que su condición es crítica. Las cifras del año 2020 dejan al desnudo la SOBREEXPLOTACION a la que la está sometiendo Subpesca: a pesar que ésta última autorizó una cuota de pesca de 789mil t y su captura dentro de las 5 millas, que permitió su captura hasta en un 50% de juveniles, y que Perú no capturó por Coranavirus, Chile en la zona norte no pudo superar las 271 mil t, lo que claramente es una señal que el estado de la anchoveta es de una sobreexplotación crítica. Sin embargo, para Subpesca lo anterior resultó indiferente y autorizó 569.480 t (11 ) para el 2021.

En la reunión del jueves 23 de abril la subsecretaria salió en defensa de sus decisiones a favor de CORPESCA, según lo rescatado de los audios de la Mesa Pesquera: » … generamos empleo, generamos un recurso que es para la alimentación en general y la harina de pescado aunque me digan que no es para la alimentación también constituye un eslabón de la cadena alimentaria … «. Lo anterior no deja lugar a duda que Subpesca ha venido falseando los estados de situación de la anchoveta con el propósito de permitirle a CORPESCA y a Camanchaca sigan capturando juveniles de anchoveta para destinarlos a harina de pescado, causando un daño criminal sobre el ecosistema Humboldt .

De allí que no extraña que la subsecretaria mantenga la vigencia de las perforaciones a favor de Corpesca dentro de las 5 millas en la región de Antofagasta, ya que para ella la sentencia de la Corte Suprema solo está referida a las autorizaciones otorgadas a Corpesca sobre Arica-Parinacota y Tarapacá, burlándose del reproche que le hiciera la Corte Suprema que con las autorizaciones de las perforaciones se avala un privilegio que tensiona la igualdad ante la ley y a la par quebranta el principio precautorio que debe estar presente en la política pesquera del país.

Consecuencias de la sobreexplotación avalada por Subpesca. Todos los indicadores dan cuenta que la política de Subpesca de avalar la sobreexplotación desde el Estado a favor de la industria de la harina de pescado ha hundido al país en un desastre ecológico y social de una magnitud sin igual: 1) Chile ha perdido el 70% de sus stock pesqueros que tenía hace apenas 30 años por lo que cayó a los últimos lugares en pesca que no es de cultivo; 2) En las últimas décadas como resultado de lo anterior ha perdido decenas de miles de empleos y la cesantía ha llevado a una crisis socio-económica a una gran cantidad de ciudades puerto y caletas del país; 3) Las políticas de SUBPESCA han profundizado la pérdida de biodiversidad y colapso de decenas de ecosistemas marinos; 4) Chile ha transgredido todos los Tratados de Conservación de los Océanos incluyendo el tratado de Río de Janeiro y los ODS de Naciones Unidas, ver fallo Corte Suprema, y muestra mares barridos por la sobreexplotación con miles de trabajadoras y trabajadores lanzados a la calle en las últimas par de décadas, mientras los dueños de CORPESCA y 7 Familias invertían las utilidades generadas con la sobreexplotación en industria de la celulosa, distribución de combustibles, salmoneras, inmobiliarias, etc.

La Fiscal Ximena Chong ha sido muy clara sobre los alcances de la corrupción de la actual ley de pesca, vigente: «… estamos enfrente a un financiamiento delictivo de la política, donde en definitiva , en este caso particular, dos parlamentarios , diputada una, senador el otro , prevaliéndose de su cargo, solicitaron distintas sumas de dinero a una empresa, la empresa CORPESCA, vinculada al Grupo Angelini, la mayor pesquera de la zona norte si es que no la mayor pesquera del país, para a cambio de una suma de dinero beneficiar a esta empresa en distintas decisiones legislativas, vale decir superponiendo un interés personal y en este caso el interés de CORPESCA al interés de toda la ciudadanía, residente en la labor parlamentaria ,lo que hacen efectivamente en el fondo, es vender esta actividad parlamentaria,…» (1)

Con un Estallido Social cuya motivación está latente, nadie se explica la desidia de la Cámara de Diputados y el Congreso que enterados de estos hechos y antecedentes no hagan efectivo los trámites pendientes que permitan la Anulación de la Ley Longueira y dejar sin efecto la suma de privilegios que consiguió CORPESCA vía corrupción. Por otro lado, que teniendo un rol fiscalizador y enterados de la sentencia de la Corte Suprema que acusa a SUBPESCA de prácticas por fuera de la ley a la par que trasgredir los tratados internacionales firmados por Chile en materia de sostenibilidad (12), no den forma a una comisión investigadora que desarticule la captura de esa institución que por estos días sirve de plataforma política de CORPESCA y las 7 Familias -Mesa Pesquera -, y la restituyan como una institución del Estado al servicio de la sostenibilidad de la riqueza marina del país y de todos los chilenos.

A los Movimientos ciudadanos: Resulta intolerable que el Congreso no se haga cargo de «reparar el mal causado» y pretenda impedir podamos discutir una Nueva Ley de Pesca con la participación de todos, de los movimientos ciudadanos y de cara al país, por preferir cocinar un arreglo -Ley Corta- con Corpesca y las 7 Familias, apoyados estos últimos en SUBPESCA -Mesa Pesquera y mantener los privilegios que consiguieron esos de la mano de la corrupción.

Pablo Fernando González, Pyme Innovación Biotecnología Marina.

