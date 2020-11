En Punta Arenas iniciaron huelga de hambre por la libertad de los “presos de la revuelta”

El jueves 26 de noviembre, tres personas de Punta Arenas iniciaron una huelga de hambre líquida temporal y ayuno rotativo, con el objetivo de exigir una salida política para las situaciones de quienes se encuentran privados de libertad -o bien con causas pendientes y con sus papeles de antecedentes ‘manchados’-, desde comienzos de la ‘revuelta social’ iniciada en octubre de 2019. La actividad de protesta se lleva a efecto en el Gimnasio de la Anef, ubicado en la calle Presidente Pedro Montt 940 de la capital de la Región de Magallanes.

Según los denunciantes, la huelga de hambre exige también poner en conocimiento público el actuar de la Fiscalía y “su compra, modificación y venta de testimonios para la obtención de chivos expiatorios con los que justifiquen sus gastos, sus formas de convencer, comprar testigos, inventar peritos y obtener sus objetivos de criminalización de la protesta social”.

Sin consideración alguna del contexto de descontento masivo y generalizado en el que ocurrieron los hechos, Marcelo Mandujano arriesga hoy 11 años de presidio.

Las personas que organizan la actividad hicieron un llamado “a la solidaridad activa con la huelga de hambre que están llevando a cabo nuestrxs hermanxs”. Para contactarse con ellas, se puede enviar un correo a [email protected]

“Demandamos la libertad inmediata para Marcelo Mandujano, la libertad de acción para Camila e Isabella; la limpieza de papeles para Anderson, y el cierre de causas pendientes relacionadas a la revuelta social, exista o no irreprochable conducta anterior al estallido”, agregaron.

A continuación, reproducimos una nota de prensa enviada a nuestro medio:

Jornadas de protesta nacional

Punta Arenas adhiere a la huelga de hambre por una amnistía total a los/as presos/as políticos/as

Luego de la fuerte respuesta represiva el Estado chileno de encarcelar injustamente a más 2.500 personas a nivel nacional, con penas desproporcionadas, persecución y torturas al interior de las cárceles, desde los/as familiares, amigos/as y círculos cercanos a los/as presos/as políticos/as de la Rebelión Popular se ha radicalizado la protesta, impulsando una huelga de hambre y ayuno colectivo nacional e internacional, con el fin de exigir la aprobación inmediata de un proyecto de ley que permita la liberación de los/as prisioneros/as de la revuelta que se encuentran condenados/as o en proceso de formalización.

Desde el extremo sur, se hace urgente visibilizar el caso de Mandu, preso político de la revuelta, encarcelado desde el 10 de enero de 2020, luego de que se le acusara injustamente de la quema de las dependencias utilizadas por AFP Habitat en Punta Arenas, las cuales fueron incendiadas en una jornada de protesta en el contexto de Rebelión Popular, que conglomeró a más de 10 mil personas en el centro de la ciudad el 12 de noviembre de 2019.

Luego de dos meses de la manifestación Marcelo Mandujano, estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Magallanes, es puesto en prisión preventiva, bajo la consigna de “peligro para la sociedad”, como el único sospechoso “identificado” de haber comenzado los incidentes en aquella manifestación.

Las pruebas que posee Fiscalía fueron obtenidas de manera irregular, desde un control de identidad injustificado, que consta en un video que presentan al tribunal de manera cortada, en fotogramas y no de manera íntegra, más de 40 testigos -que no estuvieron en el lugar- entre carabineros y PDI, y un testigo NN del cual no se conoce nada, se ha aferrado el fiscal Felipe Aguirre para perseguir a Marcelo Mandujano y verlo tras las rejas con la intención de “castigar” a un supuesto “responsable” de los incidentes ocurridos en la ciudad de Punta Arenas.

Veredicto en contra de Mandu

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo la audiencia en donde se dio lectura al veredicto del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, el cual tiene por conclusión la determinación de condenar a Marcelo Mandujano por los delitos de incendio, de manera unánime y por el delito de desórdenes públicos, adoptada por mayoría, en calidad de autor en grado consumado, desestimando la absolución solicitada por el abogado defensor.

Luego de la lectura del veredicto, se abrió un debate sobre la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, cuya aceptación tendría como consecuencia que se pueda considerar una sustitución de la pena, como lo sería la remisión condicional o la concesión de una libertad vigilada.

A pesar de todas las pruebas presentadas por Fiscalía, se ha ocultado que sea un juicio político, situación que es negada por la defensa, pues esta ha sido enfática en señalar que el proceso sí tiene un carácter político, no sólo por el contexto en el que transcurren los hechos “investigados”, sino que también porque resulta ser un “triunfo” para la institución, en una zona donde han habido diferentes espacios quemados encontrar a un “responsable” de los incidentes, “a uno sólo y con pruebas montadas”, señala.

Es por ello que desde diferentes territorios se apuesta a radicalizar la protesta a favor de la libertad de los/as presos/as políticos/as, lo que ha permitido a Punta Arenas se adherirse al llamado de huelga de hambre y ayuno colectivo nacional e internacional, con el fin de generar espacios políticos que exijan la aprobación de una ley que permita la liberación de los/as presos/as políticos/as de la Revuelta que se encuentran condenados o en procesos de formalización.

Se hace urgente visibilizar los casos locales, así como también la situación de prisión de menores de edad, de niños/as que se encuentran vulnerables en un entorno hostil y de constante vulneración a sus derechos, siendo víctimas de un sistema capitalista, patriarcal y que abusa de la clase trabajadora.

El objetivo además es generar un espacio de propaganda y difusión en torno a la realidad del sistema carcelario y de la prisión política, informando lo importante que resulta ser el proceso en todo el contexto de Revuelta Social y la urgente solución política que deben tener los casos existentes en la región, especialmente ad portas de la sentencia de Marcelo Mandujano el próximo martes 1 de diciembre.

Mandu, así como muchos/as jóvenes, se manifestó por la necesidad de generar cambios reales, de luchar en contra de todas las injusticias, saqueos y expropiaciones a los pueblos. Se manifestó desde la vereda de ser un aporte cultural, de recuperar los derechos sociales robados por décadas, se levantó en contra del sistema político-policial que día a día reprime y golpea al pueblo y hoy sigue luchando desde la cárcel, desde un sistema precarizado que tiene a los/as presos/as en total aislamiento de sus amigos/as y familiares.

Por el momento, se seguirá en las calles y en los territorios exigiendo la libertad, de preparar y empujar un proyecto de amnistía para todas y todos los/as presos/as políticos/as de la Rebelión, sin distinción y sin transar con la impunidad de los represores, además de continuar visibilizando la injusticia por las que deben pasar jóvenes luchadores/as como Mandu, que sin duda, han sido un aporte tremendo para la lucha que aún continúa.