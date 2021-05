Encuentran a adolescente de 15 años de San Bernardo que se encontraba desaparecida

La mañana de este jueves la Policía de Investigaciones informó sobre la ubicación de Katalina Garrido, la joven adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde el miércoles, fue encontrada en la casa de un familiar.

La familia de la joven había informado que la menor había salido a comprar la mañana del miércoles a una verdulería ubicada en las calles Ernesto Riquelme con Volcán Maipo, en la Villa Los Héroes, en la comuna de San Bernardo, y no había regresado a su hogar.

Pasada media hora, su madre salió en su búsqueda pero no tuvo éxito y dio aviso al resto de la familia.

«Salió a las 11 de la mañana y no volvió más», expresó la madre de Katalina, Macarena, al mismo tiempo reveló que la niña dejó una carta notificando que se iba con un hombre y regresaba «cuando fuera adulta», reseñó

«Ella es una niña tímida, no sale, no tiene amigos, no tiene Facebook. No entiendo la lógica de con quién se fue, mi corazón siente que ese hombre tiene que habérsela llevado con amenazas», expresó la madre de la menor, quien detalló que Katalina no se llevó ropa ni dinero.

«Hija: vuelve a la casa, te estamos esperando, yo no te voy a recriminar nada, lo único que quiero es que vuelvas», complementó el padre de la menor, Gustavo.

Una cámara de seguridad guardó registro de cómo lucía la menor ese día





Cabe recordar, que con el paso de las horas se informó que las cámaras de televigilancia del sector de villa Los Héroes de la comuna captaron el pasar de Katalina, momentos antes de que se perdiera su rastro.

En el video observaba a la menor vestida con un polerón color rosado, jeans y zapatillas blancas, cuando se dirigía al almacén que habitualmente iba.

