Madre de jóvenes asesinados en El Bosque sobre el sospechoso: «Siempre lo vi como un hijo, era como un hermano más»

La comunidad de El Bosque se mantiene consternada por el trágico doble crimen de los hermanos Catalina de 14 años y Rubén de 18 años, hallados degollados en su propio domicilio en la calle Capitán Ávalos.

El sospechoso, el inquilino de la casa y compañero de trabajo de la madre de los jóvenes, está prófugo y se desconoce de su paradero. «El conocía bien la casa, apagó los celulares, eliminó el Whatsapp y el Facebook«, indicó uno de los tíos de los jóvenes, Álex Madrid.

En conversación con el matinal «Buenos días a todos», Madrid agregó que el sospechoso tenía antecedentes penales.

«No me cabe en la cabeza cómo este sujeto, un guardia de seguridad, que trabaje en una empresa y tenga antecedentes penales. Dónde está el departamento del OS10 de Carabineros, que son los entes fiscalizadores para controlar a los guardia», dijo.

Continuó: «La municipalidad llegó acá porque está la prensa. Hemos estado solos junto a unos vecinos. Agradezco a los que han llegado con flores y velas pero no hemos recibido más información«.

El tío de las víctimas aseguró que el sospechoso «manipuló todo en la casa. Cortó los cables de las cámaras, hizo tira interruptores. Mi hermano encontró evidencia dentro de la casa, dos celulares, los de mis sobrinos y la PDI no se los llevó».

Respecto de esto último, aseveró que los teléfonos estaban sin ningún tipo de información y que no fue considerado como evidencia por parte de la policía.

El otro tío de las víctimas, Sebastián relató que en una oportunidad le había advertido al sujeto sobre el respeto que le debía a su círculo cercano.

Catalina y Rubén

«Se lo dejé bien en claro a él, que ojalá nunca tocara a los niños. Eso fue hace mucho rato. Yo vi que empezó a hablar incoherencias, que había sido comando, vietnamita, ya caché que a él algo le fallaba», dijo.

«Uno igual tiene impotencia, rabia y sed de venganza. De buscar al tipo y hacer justicia con las manos, pero yo no soy quién para quitarle la vida a nadie. Me da rabia no estar en ese momento. Quizás cuántas veces me llamaron», manifestó a los periodistas.

Una vecina también agregó que en el momento del hecho «llamé a los bomberos porque pensé que se habían electrocutado los niños, porque se cortó la luz, escuchamos a una señora gritando como loca. Salimos y fuimos a ver y fue horrible».

«Siempre lo vi como hijo»

Claudia, madre de los hermanos asesinados rompió el silencio y explicó su relación con el principal sospechoso del doble homicidio de sus hijos

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, afirmó que «siempre lo vi como hijo, él nos quería, estaba preocupado si estamos bien, si necesitábamos algo. Estaba encima de mis hijos, era como un hermano más».

«A este muchacho lo conocí hace muchos años atrás en el trabajo y nos vinculamos en el área de la seguridad, un rubro complicado en supermercados, donde lidiamos con gente complicada y nos vinculamos mucho. Pasaron los meses, lo empecé a conocer, se veía un niño bueno, trabajador, nunca lo vi consumiendo droga, ni tomando alcohol. Tras un tiempo trabajando juntos, fue despedido de la empresa por no tener un curso de capacitación que se exigía», relató.

Tras perder su rastro, indicó que «después de un tiempo se fue a vivir a El Tabo y luego, se vino a Santiago y me dijo que no tenía dónde vivir».

Por tal motivo, decidió ofrecerle su hogar y ayudarlo.

«Le dije ‘mi casa es chica, no tengo todas las comodidades, donde vivo con mis hijos’. Así que le conseguí trabajo y empezamos ese proceso de cuidarnos mutuamente. Nunca mostró un acto de violencia o sospecha de que nos iba a hacer daño (…) él nos cuidaba, era una situación en que yo estaba muy tranquila, muy feliz, siempre vi como los cuidaba a mis hijos», explicó citada por Meganoticias.

Además, sostuvo que «vivió como un año con nosotros. Él llegó en mayo a la casa. Quiero aclarar que no arrendaba la pieza, yo se la ofrecí para que no estuviera solo. Sabía que estuvo en el Sename y lo quise ayudar».

Sobre el brutal asesinato de sus hijos, Claudia fue clara en señalar que «yo sospecho de él, totalmente. Está todo muy claro lo que sucedió, no hay cómo decir que no fue él . No está su ropa, sus animales que tenía, no llegó a trabajar, cerró sus redes sociales, me bloqueó del teléfono, sé que él fue».

Asimismo, se refirió al día en que ocurrieron los lamentables hechos: «cuando llegué a mi casa estaba todo normal, abrí la puerta normal, ni siquiera puedo decir que se forzó la puerta».

«Es él. Como alguien sabe dónde estaban los interruptores, sabía las cosas que teníamos y todo», afirmó,

Apoyo a la madre de las víctimas

La madres de las víctimas está siendo atendida y recibe apoyo psicológico desde la unidad de víctimas de la Fiscalía Metropolitana Sur.

«Ellos son una familia muy fuerte y vamos a perseguir a la persona responsable hasta encontrarla», dijo la subsecretaria de Prevención del delito, Katherine Martorell .

En la tarde de este martes la familia retiró los cuerpos de los hermanos que serán velados en una iglesia de Quinta Normal.

