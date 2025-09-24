«Es absolutamente falso que haya una asociación entre paracetamol y autismo»: Especialista de la U. de Chile desmiente y califica de irresponsable a Donald Trump

Las declaraciones del Presidente de EEUU, que relacionó el autismo con el consumo de paracetamol durante el embarazo, levantaron las alertas del mundo científico que rápidamente salió a desmentir estos dichos. En Chile, el neurólogo Pablo Salinas aseguró que "hay que ser bastante irresponsable para estar diciendo esas falsedades y más aún de manera oficial".

«Es absolutamente falso que haya una asociación entre paracetamol y autismo»: Especialista de la U. de Chile desmiente y califica de irresponsable a Donald Trump
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

«Recomiendan enfáticamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol (paracetamol) durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario». Estas fueron parte de las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que el consumo de este medicamento «puede estar asociado con un riesgo muy elevado de autismo». 

Los dichos del mandatario estadounidense causaron revuelo y rápidamente un sinnúmero de expertos en todo el mundo salieron a desmentirlo recordando los resultados de extensas investigaciones que demuestran que no existe vínculo alguno entre las vacunas y el autismo.

En Santiago, el neurólogo de la Clínica Universidad de Chile Quilín y académico del Departamento de Neurología y Neurocirugía Norte de la Facultad de Medicina de dicha Casa de Estudios, Pablo Salinas, aseguró que «la evidencia científica ha desmentido categóricamente la asociación entre uso de paracetamol en el embarazo y la aparición de neurodivergencia en un recién nacido». 

«Toda la evidencia científica actual habla de una fuerte raigambre genética en la neurodivergencia con poca influencia de factores ambientales, sobre todo farmacológicos y menos aún de inmunizaciones, que es una mentira histórica que se difundió a comienzo del siglo», planteó el neurólogo. 

Por ello, el doctor Salinas afirmó que «hay que ser bastante irresponsable para estar diciendo esas falsedades más aún de manera oficial». 

«A mi manera de ver es una falta de respeto para las personas neurodivergentes y sus familias, lo que habla claramente de la altura moral de las personas que dicen esas mentiras, sobre todo quienes son líderes de opinión», cuestionó el especialista de la U. de Chile, reiterando en ese sentido que «es absolutamente falso que haya una asociación entre paracetamol y autismo».

Continúa leyendo:

Universidades

Trump declara la guerra a las universidades: Millonarios recortes de fondos para silenciar la voz crítica de EE.UU.

«Trump es el Hitler de nuestro tiempo… Palestina libre!»: Manifestantes confrontan a Presidente de EEUU en un restaurante

«La democracia en EEUU está siendo socavada día a día»: Dura crítica de Boric a Trump por «revisión de contenidos» a exposiciones de museos

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Multa a joven penquista con autismo severo por no ir a votar en Plebiscito constituyente

Hace 4 meses
Absalón Opazo

Milei contra un niño con autismo: se niega a borrar tuit agraviante y se escuda en “libertad de expresión”

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Ian Moche, 12 años y activista: la demanda contra Milei por atacar a un niño con autismo

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Agrupaciones de Personas y Mujeres Cuidadoras valoraron avance de proyecto que crea el Sistema Nacional de Cuidados

Hace 3 meses
Absalón Opazo

¿Por qué Chile decidió reforzar su campaña de vacunación contra el sarampión?

Hace 2 meses
Absalón Opazo

Asistentes de la Educación realizan paro de advertencia y acusan al Mineduc de "falta de voluntad" para resolver demandas

Hace 3 meses
Absalón Opazo

"Un intento por precarizar aún más la salud pública": Indignación en Argentina por cambio en sistema de residencias médicas decretado por Milei

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Corte ordena vacunar a recién nacido tras negativa de “padres”: prioriza derecho a la salud e interés superior del niño

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Taller Cerámica Inclusiva: Un camino hacia la autonomía

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano