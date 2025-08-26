«La democracia en EEUU está siendo socavada día a día»: Dura crítica de Boric a Trump por «revisión de contenidos» a exposiciones de museos

Según consignó un reporte del New York Times, Trump acusó a la Institución Smithsonian de enfocarse demasiado en 'lo mala que fue la esclavitud' y no lo suficiente en la 'genialidad' de Estados Unidos, mientras su gobierno lleva a cabo una amplia revisión del contenido de las exposiciones de sus museos. "¿Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos?", preguntó Boric.

Autor: Absalón Opazo
Una dura crítica a las medidas de «revisión de contenidos» a exposiciones de museos anunciadas por el gobierno de Trump en EEUU, realizó el Presidente de Chile, Gabriel Boric, quien advirtió que con acciones como esta, la democracia en el país del norte es «socavada día a día».

«¿Se imaginan si en Chile el Gobierno comenzara a delimitar qué se puede y qué no se puede exhibir en los museos? Sería absolutamente inaceptable y un escándalo gigante. Y es bueno que así sea. Pero eso es justamente lo que está haciendo el Gobierno del Presidente Trump en Estados Unidos», escribió el Mandatario chileno en su cuenta de la red social X.

Seguidamente, advirtió que «la democracia en EEUU está siendo socavada día a día».

Reporte del New York Times

El Presidente Boric adjuntó a su comentario un reporte del medio estadounidense The New York Times, titulado: Trump dice que el Smithsonian insiste mucho en ‘lo mala que fue la esclavitud’.

«El Presidente Donald Trump acusó el martes a la Institución Smithsonian de enfocarse demasiado en ‘lo mala que fue la esclavitud’ y no lo suficiente en la ‘genialidad’ de Estados Unidos, mientras su gobierno lleva a cabo una amplia revisión del contenido de las exposiciones de sus museos», se lee en la nota del New York Times.

«Es el epítome de la estupidez criticar al Smithsonian por abordar la realidad de la esclavitud en Estados Unidos», respondió Douglas Brinkley, historiador presidencial.

«Es lo que condujo a nuestra Guerra Civil y es un aspecto definitorio de nuestra historia nacional. Y el Smithsonian se ocupa de manera sólida de lo que fue la esclavitud, pero también se ocupa de los derechos humanos y los derechos civiles con igual abundancia», complementó el investigador en la crónica del NYT, que puedes leer íntegramente aquí.

