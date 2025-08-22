Dura crítica de Lula a políticas de Trump: Países ricos usan lucha contra el crimen organizado «para violar nuestra soberanía»

Asimismo, Lula cuestionó el estilo "individualista" de Trump, señalando que por ejemplo, en la perspectiva medioambiental, "no existe una solución individual para la crisis climática (...) no hay otra forma de superarla que el multilateralismo. No se puede hacer lo que hace el Presidente estadounidense, tomar decisiones en solitario, sin tener en cuenta a la OMC, sin tener en cuenta a la ONU, sin tener en cuenta nada".

Dura crítica de Lula a políticas de Trump: Países ricos usan lucha contra el crimen organizado «para violar nuestra soberanía»
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Una dura crítica a la política exterior de Donald Trump, realizó el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien criticó el hecho de que los países ricos se escuden en la lucha contra el crimen organizado para «violar nuestra soberanía».

Asimismo, cuestionó el estilo «individualista» de Trump, señalando que por ejemplo, en la perspectiva medioambiental, «no existe una solución individual para la crisis climática (…) no hay otra forma de superarla que el multilateralismo».

«Necesitamos una gobernanza global, y para tener esta gobernanza global, no se puede acabar con el multilateralismo. No se puede hacer lo que hace el Presidente estadounidense, tomar decisiones en solitario, sin tener en cuenta a la OMC (Organización Mundial del Comercio), sin tener en cuenta a la ONU, sin tener en cuenta nada», manifestó Lula.

Cumbre de Presidentes

El Mandatario brasileño encabezó la V Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), que se celebra en Bogotá, Colombia.

Sobre este tema, Lula recordó que los países ricos los han acusado a ellos, por mucho tiempo, de «no cuidar la selva», resultando paradójico -a su juicio- que «quienes han contaminado el planeta intentan imponer modelos» que además no sirven.

«Usan la lucha contra la deforestación como justificación del proteccionismo», agregó Lula en su discurso en la cumbre, que tiene entre sus objetivos alinear las posiciones de los países amazónicos para la Conferencia Climática de la ONU [COP30], que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belem.

«Ya es hora de mostrarle al mundo la realidad de la Amazonía. No solo está hecha de árboles, también está hecha de personas que viven y respiran en ella a diario», dijo el Presidente de Brasil.

Sigue leyendo:

¿Qué hay detrás de los ataques de Trump contra Venezuela?

Presidentes de Brasil y China abordaron preparación para Conferencia Climática de la ONU

El criminal excepcionalismo de Israel

El Ciudadano

Relacionados

El Ciudadano

Lula dice ante Putin que aranceles de Trump afectan al multilateralismo, libre comercio y soberanía

Hace 3 meses
El Ciudadano

China respalda a Brasil frente a aranceles de EE.UU. y defiende su soberanía

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Lula critica rearme europeo y redobla oferta sobre plan de paz para Ucrania

Hace 3 meses
El Ciudadano

En defensa del multilateralismo: BRICS desafía el orden occidental en histórica cumbre

Hace 2 meses
El Ciudadano

Multilateralismo, IA y fake news: Santiago se convierte en epicentro de la lucha global contra el autoritarismo

Hace 1 mes
El Ciudadano

Democracia, multilateralismo, desigualdades y desinformación: los ejes del encuentro “Democracia Siempre”, según el Gobierno

Hace 1 mes
El Ciudadano

Presidente Boric encabezará encuentro “Democracia Siempre” junto a mandatarios de Brasil, España, Colombia y Uruguay

Hace 1 mes
El Ciudadano

Latinoamérica: La multilateralidad como oxígeno

Hace 3 meses
El Ciudadano

Brasil no se arrodilla: Lula rechaza trato directo con Trump y apuesta por los BRICS

Hace 2 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano