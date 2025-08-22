Dura crítica de Lula a políticas de Trump: Países ricos usan lucha contra el crimen organizado «para violar nuestra soberanía»

Una dura crítica a la política exterior de Donald Trump, realizó el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien criticó el hecho de que los países ricos se escuden en la lucha contra el crimen organizado para «violar nuestra soberanía».

Asimismo, cuestionó el estilo «individualista» de Trump, señalando que por ejemplo, en la perspectiva medioambiental, «no existe una solución individual para la crisis climática (…) no hay otra forma de superarla que el multilateralismo».

«Necesitamos una gobernanza global, y para tener esta gobernanza global, no se puede acabar con el multilateralismo. No se puede hacer lo que hace el Presidente estadounidense, tomar decisiones en solitario, sin tener en cuenta a la OMC (Organización Mundial del Comercio), sin tener en cuenta a la ONU, sin tener en cuenta nada», manifestó Lula.

Cumbre de Presidentes

El Mandatario brasileño encabezó la V Cumbre de Presidentes de los Estados Parte del Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), que se celebra en Bogotá, Colombia.

Sobre este tema, Lula recordó que los países ricos los han acusado a ellos, por mucho tiempo, de «no cuidar la selva», resultando paradójico -a su juicio- que «quienes han contaminado el planeta intentan imponer modelos» que además no sirven.

«Usan la lucha contra la deforestación como justificación del proteccionismo», agregó Lula en su discurso en la cumbre, que tiene entre sus objetivos alinear las posiciones de los países amazónicos para la Conferencia Climática de la ONU [COP30], que se celebrará en noviembre en la ciudad brasileña de Belem.

«Ya es hora de mostrarle al mundo la realidad de la Amazonía. No solo está hecha de árboles, también está hecha de personas que viven y respiran en ella a diario», dijo el Presidente de Brasil.

#AEstaHora | Con el liderazgo de los presidentes @PetroGustavo, @LulaOficial y @LuchoXBolivia inicia en la @Casa_Narino el encuentro de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica con autoridades indígenas y de la sociedad civil. pic.twitter.com/rts9q8tGHq — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 22, 2025

Ayer y hoy se ha reunido en Bogotá la OTCA, los Estados parte del Tratado de Cooperación Amazónica.



Bienvenidos presidente Lula del Brasil y Arce de Bolivia. pic.twitter.com/Pz21H5R7PT — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

En la V Cumbre de Presidentes de los Estados parte de la OTCA, en Bogota, alertamos que la Amazonia enfrenta una crisis sin precedentes: degradación ambiental, pérdida de biodiversidad, vulnerabilidad social de sus pueblos. Si este sistema de vida entra en estado crítico, será la… pic.twitter.com/3FB2hnbSDA — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 22, 2025

Presidente Lula no Encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica https://t.co/GlRkqeGNVU — Lula (@LulaOficial) August 22, 2025

