Presidentes de Brasil y China abordaron preparación para Conferencia Climática de la ONU

Durante la conversación, el líder chino subrayó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel históricamente alto, destacando la formación de una comunidad de destino compartido chino-brasileña y el progreso constante en la coordinación de las estrategias de desarrollo de ambos países.

Presidentes de Brasil y China abordaron preparación para Conferencia Climática de la ONU
Autor: Absalón Opazo
Absalón Opazo

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, por alrededor de una hora, para abordar asuntos estratégicos de las relaciones bilaterales y la agenda internacional, según informó Brasil 247, socio de TV BRICS.

«Reiteré la importancia del papel que China desempeña en la exitosa realización de la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP-30). Xi Jinping señaló que China enviará a Belém una delegación de alto nivel y trabajará estrechamente con Brasil para asegurar el éxito del evento», escribió Lula da Silva en las redes sociales.

Además, las partes acordaron desarrollar la asociación en salud, la industria del petróleo y gas, la economía digital y las tecnologías satelitales.

Durante la conversación, el líder chino subrayó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel históricamente alto, destacando la formación de una comunidad de destino compartido chino-brasileña y el progreso constante en la coordinación de las estrategias de desarrollo de ambos países.

Asimismo, Xi Jinping felicitó a Brasil por la exitosa realización de la Cumbre de los BRICS. Según él, China y Brasil continuarán abordando cuestiones globales.

Ese mismo día en Pekín, el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, junto con el viceministro del Comité Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Wang Changlin, firmaron un memorando de entendimiento. Este documento crea una base para el intercambio de experiencias y la cooperación en el ámbito del desarrollo regional.

Vía TV BRICS

Sigue leyendo:

China

China respalda a Brasil frente a aranceles de EE.UU. y defiende su soberanía

Putin y Lula refuerzan la asociación BRICS

Putin y Lula refuerzan asociación BRICS en conversación telefónica

Colombia entra al Banco de Desarrollo de los BRICS: Recursos serán para proyectos de transporte ferroviario y acueductos

Sudáfrica obtendrá un préstamo del Banco de los BRICS para desarrollar su infraestructura vial

Los aranceles de Trump contra América Latina: parte de una batalla global

El Ciudadano

Relacionados

Absalón Opazo

Lula viaja a Rusia y China: Diálogo por la paz y defensa del multilateralismo

Hace 3 meses
Absalón Opazo

BRICS: China y Brasil avanzarán en cooperación aeroespacial

Hace 1 mes
Absalón Opazo

Putin y Lula refuerzan asociación BRICS en conversación telefónica

Hace 2 días
Absalón Opazo

Lula da Silva destaca a China como “socio ejemplar” y anuncia inversiones millonarias en Brasil

Hace 3 meses
Absalón Opazo

A diez años del Foro China-CELAC, Brasil impulsa un nuevo orden multipolar desde el Sur Global

Hace 3 meses
Absalón Opazo

Todo sobre el Foro China-CELAC: Inversiones, alianzas y nuevas perspectivas para América Latina

Hace 3 meses
Absalón Opazo

China y Celac fortalecen lazos: Chile reafirma compromiso con el multilateralismo y la cooperación

Hace 3 meses
Absalón Opazo

«La felicidad auténtica radica en la comprensión mutua»: El mensaje de Xi Jinping a América Latina 

Hace 3 meses
Absalón Opazo

BRICS, hacia la refundación geoeconómica

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano