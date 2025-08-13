Presidentes de Brasil y China abordaron preparación para Conferencia Climática de la ONU

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de la República Popular China, Xi Jinping, por alrededor de una hora, para abordar asuntos estratégicos de las relaciones bilaterales y la agenda internacional, según informó Brasil 247, socio de TV BRICS.

«Reiteré la importancia del papel que China desempeña en la exitosa realización de la 30.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (COP-30). Xi Jinping señaló que China enviará a Belém una delegación de alto nivel y trabajará estrechamente con Brasil para asegurar el éxito del evento», escribió Lula da Silva en las redes sociales.

Además, las partes acordaron desarrollar la asociación en salud, la industria del petróleo y gas, la economía digital y las tecnologías satelitales.

Durante la conversación, el líder chino subrayó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel históricamente alto, destacando la formación de una comunidad de destino compartido chino-brasileña y el progreso constante en la coordinación de las estrategias de desarrollo de ambos países.

Asimismo, Xi Jinping felicitó a Brasil por la exitosa realización de la Cumbre de los BRICS. Según él, China y Brasil continuarán abordando cuestiones globales.

Ese mismo día en Pekín, el ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, junto con el viceministro del Comité Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Wang Changlin, firmaron un memorando de entendimiento. Este documento crea una base para el intercambio de experiencias y la cooperación en el ámbito del desarrollo regional.

