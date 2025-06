“Es un privilegio… pedimos permiso, no tenemos jefe”: José Miguel Castro (RN) defiende sus viajes

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), justificó su viaje a Estados Unidos, durante la semana distrital, sumado a permisos sin goce de sueldo, de los que solo se descuentan las jornadas en que hay sesión, alegando que es «un privilegio» de los legisladores poder salir del país durante los días de trabajo.

La semana pasada una investigación de Meganoticias sacó a la luz, que entes de asumir la presidencia de la Corporación, Castro utilizó la semana distrital para realizar un viaje al país norteamericano, durante un periodo de 24 días, entre diciembre de 2022 y enero de 2023.

De este modo, se ausentó de al menos siete sesiones legislativas, sin realizar el trabajo territorial en el distrito que representa, correspondiente a la Región de Antofagasta.

Sin embargo, no sería la primera vez que el legislador realiza este tipo de viajes durante periodos legislativos: en 2022 y 2023 también se ausentó durante Fiestas Patrias bajo condiciones similares, señaló el citado medio.

El caso generó controversia ya que trascendió en medio de los coletazos que ha generado el informe de la Contraloría General de la República sobre el mal uso de licencias médicas al interior de la administración pública, donde se detectó que más de 25.000 funcionarios salieron del país cuando debían estar haciendo reposo por alguna enfermedad.

Asimismo, surgió en medio de la fiscalización de las licencias médicas de los parlamentarios.

Ante este escenario, algunos legisladores levantaron la idea de presentar una moción de censura a la mesa directiva, o que Castro dé un paso al costado porque su situación está generando cuestionamientos a la Corporación.

Castro: “Nosotros no tenemos jefe”

En medio de la polémica, el diputado participó este lunes en un punto de prensa en el que abordó los cuestionamientos y descartó renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Desde el Congreso comenzó su conferencia de prensa indicando que “aparecí en un reportaje la semana pasada que generó mucha expectación en la ciudadanía. Les quiero explicar con respecto a qué es lo que pasó en ese reportaje debido a mi condición de presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. En ese reportaje aparecía que yo había salido en un viaje, y para que se tenga muy muy claro, esto no tiene nada que ver en absoluto con licencias médicas, con permisos no otorgados, sino que aquí lo que se hizo fue pedir un permiso, que se me fue otorgado, como corresponde al reglamento de la Cámara, y pedir los días sin goce de sueldo que amerita en cuanto se puedan entregar en las semanas donde existe una comisión, por ejemplo, o una sesión de sala. Eso se hizo con respecto al reglamento. Aquí no hay absolutamente nada que ocultar. Si hubiese algo que ocultar yo no hubiera puesto mi firma y hubiera pedido ese permiso como corresponde, por lo tanto mi conciencia queda tranquila.”.

Luego que una periodista le consultara si considera que es un privilegio, el hecho de que la clase política se vaya de vacaciones cuando les plazca teniendo un mes de receso legislativo, Castro le respondió: “Si la pega de diputados de la República es distinta a otras, por supuesto que es distinto. Usted me está preguntando si es un privilegio el poder salir en algún momento en que te dan o no te dan vacaciones, por ejemplo. Por supuesto que es un privilegio. Porque como no tenemos jefe, lo que hacemos es pedir permiso cuando uno sale porque en el receso legislativo, usted sabrá, muchas veces es interrumpido para venir acá”.

“Por lo tanto esa semana que yo tomé fueron en términos personales y eso no lo voy a dar a divulgar acá, porque son temas personales, la tomé habiendo pedido permiso y habiendo entregado el sin goce de sueldo en los días que correspondía como dispone nuestro reglamento”, agregó Castro.

Ante la pregunta de los medios sobre si había sido más de un viaje el parlamentario RN respondió: «Creo que han sido dos veces o podrán haber sido tres, porque también he viajado dentro del país en algunos momentos».

«No he hecho nada que esté fuera de reglamento», reiteró.

.Respecto a los cuestionamientos de sus pares, dijo que «si no me van a censurar, entonces la forma de criticar que puede tener un diputado es a través de las acciones. Lléveme a Ética; si considera que lo he hecho mal, lléveme a Ética y vamos a tener que llevar a todas las personas que han cumplido con el deber de informar».

«Aquí no se ha hecho nada, pero absolutamente nada, fuera del reglamento que contempla la Corporación. Y si yo no tengo jefes —porque eso es lo que pasa—, le pido permiso a la Corporación y la Corporación me da el OK. Yo no estoy cometiendo ninguna ilegalidad, igual como lo haría cualquier funcionario público si le pide a su jefe permiso para salir en un determinado tiempo y se lo dan», enfatizó Castro.