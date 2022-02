Escándalo: Allamand duplicó el aporte de Chile al organismo donde va a trabajar: de 123 mil a 251 mil dólares en sólo un año

Durante la jornada de ayer domingo el Gobierno informó sobre la renuncia presentada por Andrés Allamand a su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, luego de la polémica y críticas que generó su viaje a España en medio de la actual crisis migratoria y de delincuencia que se registra en el norte del país.

La ausencia de Allamand, quien fue fotografiado en Madrid donde sostuvo encuentros con funcionarios Secretaría General Iberoamericana, organización que dirigirá a partir del 12 de marzo detonó el escándalo.

El ahora excanciller adelantó su regreso desde España y sostuvo una reunión con el Presidente Sebastián Piñera, el ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia. Tras el encuentro, se informó de su renuncia al cargo.

«Esta mañana el Presidente Sebastián Piñera Echenique ha aceptado la renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand Zavala«, indicaron desde La Moneda en un comunicado.

«Desde hoy, 06 de febrero de 2022, asumirá el cargo en subrogancia Carolina Valdivia Torres, quien se desempeñaba actualmente como subsecretaria de Relaciones Exteriores», señalaron.

$30 millones en campaña de Allamand a la Secretaría General Iberoamericana

Sin embargo, el escándalo del denominado «Allamand Gate» y su llegada a la Secretaría General Iberoamericana en medio de acusaciones de “abandono de deberes” parece apenas estar comenzando.

El ahora excanciller chileno fue electo Secretario General Iberoamericano de la SEGIB durante la I Reunión de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de Iberoamérica en miras a la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de República Dominicana, el pasado 26 de noviembre de 2021 en la capital dominicana, Santo Domingo.

Tras la polémica y críticas generadas por la ausencia de Allamand en plena crisis por políticas migratorias en el norte grande del país, los diputados de la DC Gabriel Ascencio e Iván Flores solicitaron a la Contraloría General de la República información sobre “cuántos son los recursos que se invirtieron en la campaña de Allamand para resultar electo Secretario General Iberoamericano de la SEGIB y sobre quiénes participaron de esa candidatura.

Sobre este tema, el medio digital Cambio 21 publicó un reportaje que denuncia que la Cancillería gastó un total de $28.909.877 en pasajes y viáticos para un alto funcionario que habría tenido la tarea de realizar la campaña a nivel internacional que habría terminado en el nombramiento de Andrés Allamand como Secretario General del organismo.

El encargado de amarrar los votos para Allamand fue el abogado y Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), Cristián Jara Brito. Un organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya función es “captar, proporcionar y administrar recursos de cooperación internacional, a través de la articulación de las ofertas y demandas de cooperación internacional, así como de la difusión de oportunidades de formación y perfeccionamiento de recursos humanos en el exterior”, como se lee en su web.

La labor de Jara inició con un viaje a República Dominicana y Panamá, y concluyó con otro a Madrid, donde vivirá Allamand como Secretario General Iberoamericano de la SEGIB y su esposa, la convencional Marcela Cubillos (UDI).

«En sólo 5 meses, este funcionario gastó sólo en pasajes y viáticos, cerca de 30 millones de pesos para visitar varios países. ´El más caro´ fue viajar a fines de septiembre y principios de octubre a los bellos parajes de Trinidad y Tobago; Guyana y Dominica. Ahí tiene un récord de gastos para el país y sólo en pasaje y viático se gastaron $8.353.852», indica el reportaje de Cambio 21.

Ascencio espera que la Contraloría inicie una investigación para “informar acerca de los recursos públicos, humanos y financieros” que habría utilizado Allamand en su calidad de Canciller para ganar la elección al cargo de secretario general en la SEGIB.

“Esa elección la consigue con recursos de la Cancillería (…) Aquí la impudicia está en que el mismo Canciller Allamand propone al Canciller Allamand para ser designado para un cargo de 4 años, prorrogables por 8 años, con un sueldo entre US $15.000 y US $18.000”, dijo Ascencio al citado medio.

Durante gestión de Allamand Chile duplicó aportes a la SEGIB

La SEGIB se autodefine como un “organismo internacional de apoyo a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana: los 19 de América Latina de lengua castellana y portuguesa, y los de la Península Ibérica España, Portugal y Andorra”.

Por formar parte de los 22 miembros, el Estado de Chile, a través de la Cancillería, debe realizar constantes aportes económicos a la entidad.

Sin embargo, durante la gestión de Andrés Allamand como canciller, el ministerio de Relaciones Exteriores duplicó los aportes al organismo que pasará a dirigir a partir del 12 de marzo.

De acuerdo con datos de Transparencia, en 2018 se transfirieron US $122.716 unos 102 millones de pesos. No obstante, Allamand asumió el cargo de canciller de Chile en julio 2020 y en 2021, el aporte del país al organismo iberoamericano fue de US $250.849, más del doble.

De este modo, en los últimos 3 años la cifra que aportó Chile a la SEGIB se incrementó en casi US $130.000, equivalentes a 208 millones de pesos.

Durante el punto de prensa que ofreció este domingo en La Moneda para anunciar su renuncia, Allamand, indicó que no se han utilizado recursos públicos para apoyar su candidatura ala Secretaría General de la SEGIB.

“Puedo señalar categóricamente que no existe utilización alguna de recursos públicos en el proceso que culminó con mi designación como secretario general Iberoamericano”, aseguró el fundador de Renovación Nacional.

Al ser consultado sobre el aumento de los aportes que realizó la Cancillería a la SEGIB durante su administración, señaló que se trata de una “confusión”.

“La cuota de membresía es una cuota fija que se paga anualmente y lo que aparece como un aumento en el aporte corresponde a que en el año previo, por estrechez económica, no se habían entregado los fondos. En consecuencia, no existe ninguna irregularidad en los aportes de Chile en la SEGIB”, afirmó.

Sin embargo, si hubo o no irregularidades será un tema que deberá abordar la futura ministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola.