Especialistas afirman que alza de contagios se debe a errores comunicacionales del Gobierno

Este viernes 12 de marzo, el Ministerio de Salud (Minsal) reportó 5.983 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 19 de junio del año pasado, cuando se reportaron 6.290, un escenario que había sido advertido por los especialistas en salud y epidemiología desde hace varios meses.

“Esto es como una crónica de una muerte anunciada, ya hemos dicho, llevamos meses diciendo: si no se toman medidas más claras, si no hay consistencia, efectivamente lo que vamos a tener es un aumento significativo de casos. Dijimos que si no había control en el permiso de vacaciones, a la vuelta en marzo íbamos a tener una explosión de casos y finalmente todas esas predicciones se están cumpliendo”, aseguró la doctora Jeanette Vega, especialista en epidemiología y asesora de la Organización Mundial de Salud (OMS), al programa de radio El Mostrador en la Clave.

Por su parte, el biólogo Tomás Pérez-Acle explicó que “lo que estamos viendo hoy día probablemente es un número de infectados activos muy cercano al número que tuvimos el 19 de junio. Es cierto que si contamos los nuevos infectados diarios estamos aún por debajo del peak del año pasado. Hoy día tenemos 5.500 aproximadamente y llegamos a tener casi 7.000 en junio del año pasado”.

La comunicación en pandemia

Pérez-Acle aseguró que “si comparas la comunicación de crisis frente a la que tuvimos el año pasado en condiciones equivalentes, es completamente distinta. Venimos saliendo de permisos de vacaciones. Es terriblemente notable que las comunas que más recibieron turistas, son aquellas que entraron primero al proceso de cuarentena”.

De esta manera, los especialistas sostienen que un problema crucial es la mala comunicación de riesgo. “Toda la evidencia en el control de epidemias muestra que el pilar uno es comunicación de riesgo. Uno puede poner todas las medidas que quiera, pero si las personas perciben que el riesgo no es tal, por señales contradictorias que se dan, la verdad es que es muy difícil que las personas tomen responsabilidad”, subrayó Vega.

Foto: web/referencial.

La asesora de la OMS, además, explicó que “la responsabilidad individual depende de cuán coherente uno sienta que es el mensaje. Si tú me estás diciendo ‘voy a abrir los gimnasios’, si tú me estás diciendo ‘estamos vacunando y somos los primeros del mundo’, ¿cuál es mi percepción? ‘Las cosas están mejorando, ya no hay problema, estamos saliendo de esto, por lo tanto, me puedo relajar un poquito, no pasa nada'”, dijo.

Perez-Acle coincidió con Vega y agregó que “hay una directa relación entre el manejo comunicacional, las medidas que han tomado las autoridades y el aumento de la infección“.

Durante la jornada, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló a Radio Universo que el permiso de vacaciones “es un error que estamos pagando”, y además informó que le entregaron al Gobierno una serie de propuestas con la intención de mejorar la crisis sanitaria.

“Hay que aprender de los errores (…) Lo aprendido en 2020 hay que introducirlo y esta propuesta que le hemos hecho al Gobierno, de remirar a la ciudadanía, es una gran oportunidad que no queremos dejar pasar, para que justamente no estemos en 2021 expectantes de los aciertos o desaciertos del Gobierno en cada una de las medidas que toma”, culminó.

Para este viernes, Minsal también reportó que la positividad a nivel nacional en las últimas 24 horas es de un 8,93 % y 7 % en la región Metropolitana (RM).

Respecto a las residencias sanitarias, se detalló que hay 12.731 cupos en 175 residencias sanitarias en todo el país.

Producto del alza de contagios, 13 comunas de la RM retrocederán a partir del sábado 13 de marzo a la fase 2 -Transición del Plan Paso a Paso (confinamiento fines de semana y días feriados), que se suman al resto de los municipios de la capital que ya se encuentran en Transición.

Fuentes: El Mostrador/Minsal.