Esposa de Machi Celestino se aísla por dar positivo a covid-19

Por la seguridad de la comunidad mapuche y de sus hijos, la esposa de Machi Celestino Córdova, Luisa Marilaf emitió un comunicado informando que se aislará de la zona y de su familia por dar positivo al covid-19.

«Afortunadamente cuento con mi familia, comunidad y red de apoyo para el estricto cuidado de mis cuatro hijos todos menores de 13 años», reza parte de la misiva.

Señala que pese a que no es confiable las pruebas de salud que aplica winca «debemos tener presente que puedan estar incurriendo en usar distintas estrategias maliciosas para desarticular y para frenar cualquier movimiento fuerte como nuestro movimiento mapuche».

Asimismo, llamó a la comunidad a no bajar la guardia y elevar la voz por los derechos de los presos políticos mapuches. «Responsabilizo al Estado por no resolver este conflicto y haber expuesto a la gente de todos los presos políticos mapuche y presos políticos no mapuche y de nuestro machi Celestino Córdova, quien tiene un mayor riesgo de muerte, por lo tanto, estrategia maliciosa del estado», denuncia.

La esposa de Machi convocó al pueblo mapuche y no mapuche a una jornada de movilización para este miércoles 29 de julio para exigir la aplicación del Convenio 169 para todos los presos políticos, «y demostrar con fuerza el apoyo a nuestra gente».

Fuente: Mapuexpress

Continúa leyendo…