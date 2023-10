Estallido social: Ex ministra de Transportes Gloria Hutt dice que «nunca supo» quienes quemaron el Metro

En entrevista con Súbela Radio, la ex ministra de Transportes del segundo gobierno de Piñera y actual presidenta de Evopoli, Gloria Hutt, dijo que ella «nunca supo» quienes quemaron el Metro durante la revuelta social iniciada el 18 de Octubre de 2019 en el país.

«No lo sé, yo nunca supe, nunca vi más que los videos que aparecían en la televisión, no tuve nunca ninguna información más que la que todos tuvimos, que fue la información pública», señaló Hutt, quien también es Consejera Constitucional.

Consultada por la fragilidad del sistema, que hace que a 4 años de ocurridos los hechos aún no se conozcan los responsables de los incendios, Hutt dijo creer que «se debilitó algo que los países necesitan, que es un sistema de inteligencia, y que no tiene que ser una inteligencia represiva, pero uno tiene que saber si hay grupos que están preparando cosas violentas, por ejemplo. Tienes que tener alguna información».

«Posiblemente eso hizo que no hubieran los medios para poder hacer seguimiento, más que las cámaras del Metro, y si las cámaras era lo primero que rompían, no teníamos ninguna posibilidad de saber qué pasaba, quiénes eran los grupos. Es algo que yo por lo menos nunca supe quiénes eran», argumentó la ex ministra de Piñera.

Escucha sus declaraciones a continuación:

Sigue leyendo: