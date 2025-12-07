«Están rojitas…»: Evelyn Matthei publica video mostrando las frutillas de su jardín y las redes estallan

La excandidata presidencial Evelyn Matthei siguió este fin de semana con sus comentadas ‘referencias’ al color rojo. Ahora, el día sábado, publicó un video en sus redes sociales, mostrando las frutillas que habían salido en su jardín, motivando una oleada de comentarios donde se destacaba lo «rojitas» que estaban las frutillas.

«Aprovechando el sábado para jardinear un poco. Acá mis frutillas que ya comenzaron a salir, pero han sido atacadas por los caracoles, que se han dado realmente un festín. ¿Uds. tienen este problema con sus plantas? Cuéntenme cómo los combaten a ver si podemos aconsejarnos entre todos. Que tengan un buen fin de semana, un abrazo», se lee en el posteo de Matthei, que más encima, acompañó con el tema de The Clash «Should I stay or should I go».

Los comentarios no se hicieron esperar: «Las frutillas bien ROJAS son las más deliciosas», «se entendió perfecto», «el caracol es Kast», «No vote por el KastRacol» y sobre todo, «están rojitas», fueron algunos de los comentarios dejados tanto en Instagram como en Facebook.

Recordemos que Matthei ha marcado tendencia en las redes en los últimos días por una serie de referencias al color rojo en sus publicaciones.

Todo partió con la viralización de un video donde la excandidata lucía una blusa roja y, respondiendo al comentario de un usuario sobre si le gustaba ese color, se explayó diciendo «me encanta el rojo, es uno de mis colores favoritos», dando pie a una serie de especulaciones que luego se reforzaron con la publicación de otro video donde mostró su cosmetiquero, también de color rojo.

