Esteban Paredes desmintió ofrecimiento de RN para competir por alcaldía de Maipú en 2024

El ex goleador de Colo Colo y la Selección Chilena, Esteban Paredes, desmintió la información publicada por el medio La Voz de Maipú, donde se aseguró que el partido de derecha Renovación Nacional le habría ofrecido competir por la alcaldía de dicha comuna en las elecciones municipales de 2024.

A través de una Historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, el futbolista, que actualmente juega en Segunda División con San Antonio Unido -club del que además es propietario de una parte-, escribió: «Dejen de decir mentiras y engañar a la gente. No me meto en política. Derecha e Izquierda, nada».

El texto fue escrito sobre un pantallazo de la información publicado por La Voz de Maipú.

Recordemos que las próximas elecciones municipales están programadas para el 27 de octubre de 2024.

En Maipú, el actual alcalde Tomás Vodanovic (Revolución Democrática) buscará su reelección, y en ese contexto surgió la información sobre Paredes, a cuyo nombre se sumó, como posible candidato al sillón edilicio por parte de la Derecha, el de Mario Desbordes, ex diputado, ex presidente de Renovación Nacional y también ex ministro de Defensa del segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Lee la nota publicada por La Voz de Maipú AQUÍ

Foto Portada: Archivo Colo Colo

Sigue leyendo: