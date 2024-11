«Estoy muy, muy molesta»: Filtran chats de Ximena Rincón tras apoyo de Matías Walker a Claudio Orrego

Una profunda molestia expresó la senadora Ximena Rincón en el grupo de WhatsApp del partido Demócratas tras las declaraciones de Matías Walker respaldando la candidatura de Claudio Orrego como Gobernador Regional Metropolitano.

El conflicto entre Rincón y Walker se originó el lunes, cuando el senador y vicepresidente de la colectividad dio una entrevista a La Tercera señalando que «si yo votara en Santiago, votaría por Claudio Orrego (…) Conozco su trayectoria, sus capacidades y compartimos la misma vertiente de formación social cristiana».

La decisión de Walker va a contrapelo de la postura institucional de Demócratas, que la semana pasada anunció su respaldo a la candidatura de Francisco Orrego. La propia senadora Ximena Rincón, presidenta del partido, reconoció en esa oportunidad que «por coherencia y consistencia» apoyará al polémico panelista de Sin Filtros.

El martes, según reveló también La Tercera, el grupo de WhatsApp que comparten los dirigentes de Demócratas se llenó de críticas hacia Walker. Rincón fue una de las primeras en arremeter contra el senador, planteando: “Estoy muy, muy molesta. Esto NO se hace. ¡No si queremos guardar y cuidar este proyecto!”.

Luego, la senadora culpó a Walker de exponer al partido y en particular a la diputada Erika Olivera, quien representa a la colectividad en la Región Metropolitana y que había salido a respaldar públicamente a Francisco Orrego.

Finalmente, Rincón ratificó su apoyo al panelista de Sin Filtros y disparó contra Claudio Orrego por apoyar la opción Apruebo en el plebiscito de 2022: “¿Apoyar a quien estuvo dispuesto a exponer al país o a quien desembolso $1.600 millones a la fundación del amigo (Alberto Larraín)? Perdónenme, pero todo tiene un límite en la vida. Para mí, esos límites son claros”, declaró.

Gabriel Alemparte respalda a Rincón

Quien también se sumó a las críticas contra Walker fue Gabriel Alemparte, compañero de Francisco Orrego en Sin Filtros, quien señaló con ironía que «quedamos estupendo».

“¿Cuál es el afán de hacer lo que se quiere y dejar esta confusión y despelote gratuitamente? (…). Usted (Walker), con mucho respeto, no tiene ninguna capacidad de respetar a la mayoría”, escribió Alemparte en el chat.

Consultada respecto a la declaraciones de Matías Walker, Rincón reiteró que “el partido definió apoyar a Francisco Orrego porque es el más calificado para ser gobernador de la Región Metropolitana. Es un hombre que a punta de esfuerzo se ha convertido en un gran profesional, probo, honesto, decidido, valiente. Lo fue para el Rechazo y lo es ahora al enfrentarse a alguien que nadie creía se podía derrotar”.

“Si algún militante considera que esos atributos no son suficientes, nos hubiese gustado que no lo manifestara públicamente, porque los partidos políticos, y cualquier organización, para que funcione adecuadamente debe respetar las decisiones internas y no provocar ruido en la opinión pública. Sobre todo cuando han sido tomadas en función de las ventajas de uno sobre otro”, concluyó la senadora.