Estudiantes impulsan trabajos voluntarios de emergencia con enfoque comunitario y ambiental en Penco

Estudiantes de distintas universidades del país realizarán trabajos voluntarios de emergencia en Penco, Región del Biobío, entre el 2 y el 6 de febrero de 2026, con foco en apoyo comunitario, remoción de escombros y acompañamiento psicosocial a comunidades afectadas.

En respuesta a la emergencia socioambiental que afecta a diversas localidades del centro-sur de Chile, estudiantes de distintas universidades del país activaron trabajos voluntarios de emergencia en la comuna de Penco, Región del Biobío. La iniciativa se desarrollará entre el 2 y el 6 de febrero de 2026, con un fuerte énfasis en el apoyo comunitario, la remoción de escombros y el acompañamiento psicosocial a las comunidades afectadas.

La acción es organizada por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), a través de su Secretaría de Extensión y Trabajos Voluntarios (SEXTTVV), y busca aportar de manera concreta a los procesos de recuperación del territorio, entendiendo la emergencia no solo como un desafío material, sino también como una experiencia humana y colectiva.

Reconstrucción comunitaria con enfoque humano y ambiental

Desde una mirada integral, los trabajos voluntarios consideran labores de limpieza y remoción de escombros, junto con actividades psicosociales, recreativas y comunitarias dirigidas especialmente a niños, niñas y adolescentes. Este enfoque reconoce la estrecha relación entre bienestar social, salud mental y entorno, especialmente en contextos de crisis climática y desastres socioambientales.

La iniciativa apuesta por una reconstrucción que ponga en el centro a las personas, el cuidado del territorio y el fortalecimiento del tejido social como pilares fundamentales para enfrentar la emergencia.

Articulación interuniversitaria y trabajo territorial

Los trabajos voluntarios de emergencia contarán con la participación de estudiantes de la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad del Biobío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción, consolidando una articulación interuniversitaria entre comunidades estudiantiles de la Región Metropolitana y del Biobío.

Desde Santiago, 40 estudiantes de la Universidad de Chile se trasladarán hasta Penco para sumarse a las labores en terreno, en coordinación con organizaciones locales, federaciones estudiantiles de las universidades anfitrionas y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV), resguardando criterios de seguridad, pertinencia territorial y trabajo responsable con la comunidad.

Movimiento estudiantil y solidaridad en tiempos de crisis

Sofía Coña, coordinadora general de la Secretaría de Extensión y Trabajos Voluntarios de la FECH, señaló que “estos trabajos voluntarios de emergencia se inscriben en un esfuerzo por reconstruir el tejido social desde el movimiento estudiantil, dando cuenta de la capacidad de respuesta organizada de las y los estudiantes frente a las necesidades del país”.

Desde la Universidad de Chile destacaron además el rol histórico del movimiento estudiantil y el esfuerzo autogestionado de estudiantes organizados en vocalías, centros de estudiantes, federaciones y en la CONFECh, quienes han levantado iniciativas solidarias para acompañar a las comunidades del sur de Chile en un momento crítico.