Estudio revela que las ciudades pequeñas son el principal desafío de Gabriel Boric en la segunda vuelta

Un estudio realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) plantea que las ciudades pequeñas son el principal desafío del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre que disputará con el representante de la ultraderecha José Antonio Kast.

El informe titulado «Análisis del Voto Presidencial en Chile, según el tamaño de la Comuna», fue elaborado por Natalie Rojas, Simón Rubiños Cea, Auxiliadora Honorato, Guillermo González y Alfredo Serrano Mancilla.

El estudio ofrece datos sobre las preferencias de los electores durante los comicios del pasado 21 de noviembre, según el tamaño de las comunas.

Análisis en las 10 comunas más pobladas del país:

-Todas tienen más 300.000 habitantes. Representan el 20,4% del padrón; la participación fue del 48,9% (apenas un poco más que el valor nacional, 47,19%).

-Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) obtuvo un 29,5% de los votos y ganó en 6 comunas; mientras que José Antonio Kast (partido Republicano) alcanzó el 26,9%.

-En tercer lugar quedó Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) con 13,7%; luego le sigue Franco Parisi (PDG), con 10,3%; Yasna Provoste (Nuevo PActo Social) con 9,32% y Marco Enríquez-Ominami (PRO), con 7,78%.

Análisis en las comunas entre 200.0000 y 300.000 habitantes:

-Son 15 comunas. Representa el 17,45% del padrón; la participación fue del 48,1%.

-Boric obtuvo el 26,92% de los votos; Kast el 26,9% (Boric gana en 8 y Kast en 7). .

– Parisi 14,17%; Sichel 12,6%; Provoste 10,56%; MEO 7,36%

Análisis en las comunas entre 50.0000 y 200.000 habitantes:

-Son 67 comunas. Representa el 37,9% del padrón y la participación fue del 48,3%.

-En este segmento se percibe un primer cambio de tendencia.: Kast ocupa el primer lugar en votos, por la mínima. Obtuvo un 26,66% de las preferencias; y Boric el 26,37%.

– Sichel alcanzó el12,95%; Parisi 12,7%; Provoste 11,42% y MEO 8,37%,

Análisis en las comunas entre 10.000 y 50.0000 habitantes:

-Son 167 comunas. Representa el 21,38% del padrón; la participación fue del 44,5% (por debajo

del promedio nacional).

-El cambio en este espacio es más que significativo. Kast (31,1%) sacó amplia ventaja a Boric

(18,7%) y ganó en 124 comunas.

-Parisi obtuvo el 15,1%; Provoste 15%; Sichel 10,1% y MEO 6,58%.

Análisis en las comunas por debajo de 10.000 habitantes:

-Son 87 comunas. Representan el 3,11% del padrón. La participación 41,01% (sigue por debajo

del promedio, en 6 puntos).

-Kast ganó en 67 comunas y Boric en 12. Mientras que el resto de los voto se dividieron entre Parisi

y Provoste.

-De acuerdo con el equipo del CELAG, se confirma el fenómeno previamente identificado: «Kast tiene mucha mejor votación en comunas chicas».

En este segmento, también ocurre lo mismo, con porcentajes muy similares al anterior, ya que el ultraderechista alcanzó un 31,2%, mientras que Boric logró un 18,3%.

Este es el único escenario en que Provoste quedó en tercer lugar, con 16,2% de los votos; y le siguen Parisi con 15%; Sichel con 10,5% y finalmente MEO, que obtuvo 5,48%.

Despliegue territorial de Boric

Cabe recordar que el candidato presidencial por Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, comenzó a finales de la semana su despliegue territorial, de cara a la segunda vuelta.

«A partir de hoy, recorreremos todo Chile, conversando con la gente y nuestro desafío será lograr abrir #1MillondePuertasxBoric. Hasta el 16 de diciembre nuestros equipos se despliegan de norte a sur con la #RutaEsperanzaxBoric #MeUnoxChile», destacó en un mensaje publicado en su cuenta en Twitter.

Durante un acto realizado en la comuna de Pudahuel, Boric lanzó su campaña “1 millón de puertas por Boric”, que hace un llamado a la ciudadanía a conversar con otras personas sobre las propuestas de gobierno que promueve el diputado por Magallanes.

“Hago un llamado a no confiarse, a tocar puertas, hable, converse y convenza a un vecino, a un compañero de trabajo, a un amigo, un familiar que por x motivo no votó por nosotros, que lo invite y le tome la mano para organizarse, porque un gobierno no puede estar encerrado en una oficina, debemos estar en terreno”, agregó, citado por La Tercera.