EsTurnodelPlaneta: Candidatos a La Moneda debatirán sobre crisis climática y protección del medioambiente

Luego de una decena de debates en que temas como la crisis climática y la protección del medioambiente quedaron fuera de la discusión presidencial, los jóvenes decidieron tomar acción y organizar por su propia cuenta el primer debate presidencial sobre ciencia, medioambiente y juventud de estas elecciones.

La instancia tendrá como objetivo crear un espacio de encuentro entre las juventudes y quienes aspiran al Sillón Presidencial para poder dialogar y conocer en profundidad las propuestas que tienen que ofrecerle al país para terminar con las zonas de sacrificio, proteger a la naturaleza, mitigar los impactos del cambio climático, entre otras cosas.

Ya son 6 las candidaturas presidenciales que confirmaron definitivamente su participación: Sebastián Sichel, Gabriel Boric, Yasna Provoste, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, restando solo la confirmación del candidato por el Partido Republicano: José Kast.

“Luego de varios días de insistencias mediante correos y mensajes de texto, este viernes logramos entablar una conversación formal con el equipo de José Kast, quienes luego de analizar la situación nos comentaron que no podrá asistir al debate de forma presencial ni tampoco de manera online, puesto que a la hora de su realización estará viajando a Calama en el contexto de su gira por la zona”, nos relata Felipe González, quien ha sostenido las conversaciones con su comando estos últimos días.

La respuesta no dejó satisfechos a los organizadores del debate: “Es lamentable porque no podrá dar respuesta a las inquietudes que tenemos los jóvenes y las organizaciones medioambientales respecto de su programa de gobierno; como de qué forma va a enfrentar la crisis climática en pleno siglo XXI, entre otras cosas. Yo le hago la invitación a no quedarse fuera de esta instancia. Todavía quedan días para el debate, todavía puede mover su agenda, asistir, conversar con la juventud y debatir junto a las otras candidaturas. José Kast, los jóvenes lo estamos esperando”, remató González.

El debate se hará el día viernes 5 de noviembre a las 8 de la mañana y será transmitido por las más de 20 organizaciones que impulsaron esta iniciativa y por las plataformas digitales de sus media partners: Tomate Rojo, Portada Soñada, F.tv, Cobertura, El Desconcierto, Canal 13, ANARCICH, El Mostrador, La Voz de los que Sobran, Revista de Frente, Radio La Voz de Paine, Radio JGM, El Itihue, La Fontana, Radio Energía de El Monte, Prensa Estudiantil, ConceTV, El 3 de Conce, Medio a Medio, Revista Raíz, Radio La Ventana y Canal Legua TV.

“Es crucial para la organización de este debate incluir a medios independientes, que se han hecho cargo desde un comienzo de comunicar desde y hacia las comunidades la emergencia climática y los problemas sociales que esta genera. Es un logro tremendo que podamos llegar a todos los territorios posibles con un tema tan importante”, señaló Fresia Ramírez, directora de TomateRojo.cl.