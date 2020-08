Ex carabinero sospechoso de femicidio en Linares habría participado en la brutal golpiza a Álex Núñez

Este domingo salió a la luz una información que relaciona el caso de Norma Vásquez, joven carabinera que fue encontrada muerta en un motel de Linares, con el del asesinato del trabajador eléctrico Álex Núñez.

Esto, después de que el principal sospechoso de su femicidio, el ex carabinero Gary Valenzuela Ramos, fuera vinculado con una denuncia enmarcada en el caso de un hombre asesinado en el contexto del estallido social.

Álex Núñez. Foto: Radio Bío Bío.

El 20 de octubre de 2019 Álex Núñez Sandoval (39), recibió una brutal golpiza por parte de un grupo de Carabineros cuando estaba protestando a la salida del a Estación Del Sol en Maipú, y falleció en la ex Posta Central dos días más tarde por sus heridas. Núñez presentaba un «edema cerebral, un TEC cerrado y una fractura de cráneo».

En febrero de este año, un subteniente de la 25° Comisaría de Maipú entregó su testimonio respecto al caso de Núñez, acusando que sus compañeros de la institución «se pusieron de acuerdo para declarar», reseñó El Desconcierto.

En su declaración indicó que sus compañeros, a quienes identifica con sus nombres y apellidos, estarían intentando aunar las versiones para tratar de ocultar las circunstancias en que Núñez fue golpeado y, a la vez, inculparlo a él.

Según su relato, recogido por La Tercera, el 23 de octubre de 2019, a tres días de ocurrida la golpiza y a un día del fallecimiento de Núñez, «cuando ya había salido por la redes sociales el homicidio de Álex Núñez en la comuna de Maipú, se me acerca el subteniente Gary Valenzuela, quien me manifiesta textualmente ‘Mi teniente le quiero contar algo porque le tengo buena, pero no le diga nada a mi teniente Eduardo Toledo. Lo que pasa es que durante la noche y hoy en la mañana me estuvo llamando mi teniente Eduardo Toledo, diciéndome que declaráramos lo mismo si nos citan a declarar o van a la comisaría a preguntar algún antecedente».

A continuación, Valenzuela agregó «lo que pasa es que al parecer hay un video donde mi teniente Eduardo Toledo sale apuntado a una persona, pero no le dispara, y posteriormente salgo yo golpeando a una persona y sé que nos pueden cagar. Mi miedo es que el carabinero Maldonado declare la verdad porque él me tiene mala, y si le estoy contando esto es porque mi teniente Eduardo Toledo me pidió que dijéramos que vimos a las motos pasar por ahí, pero que nosotros no teníamos nada que ver, así que tenga cuidado con mi teniente Toledo, porque lo quiere cagar por lo que me dio a entender, se quiere salvar porque está asustado».

Posterior a esta conversación con el subteniente Valenzuela Ramos, el carabinero denunciante agregó que cuando tuvo que ir a declarar a la Fiscalía Administrativa (Fisad) de la Prefectura Central, «fui enfático en aclarar que yo el día de los hechos no salí con ningún tipo de bastón y que de los seis motoristas que andábamos, solo uno portaba un bastón isomer, por lo que era imposible que nosotros fuéramos los agresores. En ese mismo acto, mi mayor Bonilla me señala: ‘Diga la verdad, porque hay declaraciones que indican que los motoristas se encontraban con una persona de vestimenta negra en el suelo, no que lo golpearon, pero que sí estaban ustedes con él’«.

En ese momento, el carabinero que expone la coordinación criminal afirma que entendió que quienes habían declarado antes que él estaban intentando inculparlo.

«Automáticamente por deducción me percaté que el día anterior había ido a declarar a la Fisad el subteniente Eduaro Toledo, el suboficial Orlando Sepúlveda y el cabo segundo José Ramírez, quienes a mi parecer se pusieron de acuerdo para declarar y que coincidieran las versiones, ya que coincidía exactamente con lo que el subteniente Gary Valenzuela me señaló el 23 de octubre. Ante esta situación yo le expreso al mayor Bonilla que en ningún momento agredí a ninguna persona ese día», declaró en ese momento.

#Linares tribunal acoge argumento de fiscalía en torno a ampliar la detención de imputado por la muerte de Carabinera a fin de realizar diversos peritajes y fija audiencia de formalización para el miércoles 26 de agosto a las 11 horas. pic.twitter.com/3IgKfxlxgV — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) August 23, 2020

Oficiales de la PDI detuvieron a Gary Valenzuela Ramos la tarde del sábado y este domingo la Fiscalía del Maule fijó su formalización por el femicidio la joven carabinera Norma Vásquez para el miércoles 26 de agosto a las 11 horas de la mañana.

El cuerpo de Vásquez fue encontrado dentro del maletero de un vehículo estacionado en el motel “Eclipse de Luna” en Linares y desde el comienzo las investigaciones apuntaron al ex carabinero como principal sospechoso.

La fiscal jefe de la Fiscalía del Maule, Carola D’Agostini, explicó que de acuerdo con la PDI, la joven llegó al motel junto a un hombre, ambos pasaron la noche en el lugar y durante la mañana del sábado la mucama, al ingresar a la habitación, encontró sangre.

#Linares fiscal jefe Carola D'Agostini se refiere al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un auto en el Motel Claro de Luna pic.twitter.com/LKXStU5XPr — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) August 22, 2020

“Al momento de retirarse las personas del motel, la encargada fue a revisar la habitación, la vio ensangrentada y le preguntó al sujeto dónde estaba la mujer, instantes en que el sujeto se dio a la fuga a pie y dieron cuenta a Carabineros, los que al llegar encontraron un vehículo, con motor encendido y dentro del maletero a una mujer fallecida”, expresó la fiscal D’Agostini.

El ex teniente Gary Valenzuela Ramos fue arrestado la tarde del sábado en las cercanías de la ciudad de Yumbel por efectivos de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI.

Valenzuela estaba oculto en un bosque cercano a la vivienda de unos parientes cuando los detectives llegaron hasta el predio.

Foto: La Tribuna.

Tras ser capturado fue conducido hasta el cuartel de la policía de investigaciones en Los Ángeles, permaneciendo en el área de calabozos. Más tarde fue subido a un vehículo de la PDI para ser trasladado a Linares, 200 kilómetros al norte de Los Ángeles.

El sospechoso del crimen estaba suspendido de la institución debido a denuncias de abuso sexual interpuestas por la misma joven funcionaria de Carabineros.

El ex oficial también contaba con al menos media docena de investigaciones y sumarios en su contra, estaba apartado de sus funciones desde el 30 de julio y sólo esperaba de la firma de su baja de la institución.

El Desconcierto

