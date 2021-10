Ex director de Oceana: Piñera me dijo que si alguien quisiera intervenir el Archipiélago de Humboldt, sería un criminal

Este miércoles, la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados que estudia la acusación constitucional contra Piñera por el caso «Dominga», recibió a Alex Muñoz, actual director de National Geographic Latinoamérica, quien se refirió a los hechos ocurridos durante su gestión a cargo de la ONG Oceana, de la cual fue su director ejecutivo.

Primeramente, Muñoz explicó que, desde la presentación de la propuesta de área marina protegida en la zona de Punta de Choros, sostuvieron distintas reuniones con autoridades de gobierno e incluso se le solicitó reducir la zona de protección.

“En una de esas reuniones el seremi de medio ambiente, Cristián Felmer, me solicitó si podíamos achicar la zona a proteger. Es decir, que la propuesta de área marina protegida se achicara en la zona sur. Me dijo que estaba complicada la aprobación de la propuesta y me planteó, derechamente, sacar la zona sur para facilitar su aprobación. En dicha zona era donde habría estado emplazado el proyecto Dominga”, detalló Muñoz.

En este punto, relató que, en su calidad de director ejecutivo de Oceana, tuvo una reunión con Piñera, en mayo de 2011, en La Moneda. El objetivo de la cita era la realización de un documental sobre Rapa Nui. Pero, aprovechando la ocasión, le consultó al Mandatario sobre la situación del Archipiélago de Humboldt y la necesidad de proteger la zona de posibles proyectos industriales.

“El Presidente me dijo que conocía la zona perfectamente bien, porque había buceado en Punta de Choros. Que era un lugar extremadamente extraordinario y, abro comillas, ‘cuando uno ve eso, dice si esto alguien lo quiere matar es un criminal’”, indicó el director de National Geographic.

Además, Muñoz puntualizó que, desde el 30 de julio de 2010, el Gobierno del Presidente Piñera, a través de distintas autoridades de confianza, estaba en pleno conocimiento de la existencia de una propuesta de creación de un área marina protegida en la zona de La Higuera y el Archipiélago de Humboldt, que incluían la zona donde estaba emplazado el proyecto Dominga.

Seguidamente, recordó que, en la misma fecha, la propuesta ya había sido difundida en medios de comunicación, tanto a nivel nacional como regional. En tal plano, cuestionó dichos del máximo ejecutivo de los negocios de la familia Piñera Morel, Nicolás Noguera, quien señaló que ”no se acordaba” que en 2010 (cuando la familia participaba en el proyecto) se conociera esta solicitud de área marina protegida.

“Una inversión de esta naturaleza, por los montos involucrados y por el grado de conflictividad y notoriedad pública que tenía esta misma zona por el proyecto Barrancones, hace totalmente imposible de creer que los inversionistas no conocieran la existencia de una propuesta que podría haber obstaculizado su propiedad de inversión”, afirmó Alex Muñoz.