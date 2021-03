Exclusión de Claudio Castro en elecciones municipales de Renca pone en tela de juicio rol del Tricel y el Servel

De manera unánime, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), determinó este jueves que el alcalde de Renca, Claudio Castro, no podrá ir a la reelección como independiente, argumentando que su renuncia a la Democracia Cristiana (DC) se concretó fuera de los plazos establecidos.

Castro aspiraba presentarse como independiente a los comicios del próximo 11 de abril, para lo cual había renunciado a su partido el 4 de noviembre de 2019, una fecha que calzaría de forma correcta con el plazo de 9 meses, determinado por el Código Civil, para declarar su candidatura como independiente.

Sin embargo, según lo dictaminado por el Tricel durante esta jornada, “teniendo presente que, dado que la elección de alcaldes estaba originalmente fijada para el día 25 de octubre de 2020, el día nonagésimo para hacer las declaraciones era el 27 de julio de ese mismo año”.

“Por ende, aplicando las normas del cálculo del plazo de meses del Código Civil, y cumpliéndose éste el 27 de octubre de 2019, concluimos quelas renuncias para postular como independiente, podían realizarse hasta el día 26 de octubre de 2019″, agrega el fallo.

El Tricel definitivamente rechazó mi candidatura, sin considerar antecedentes que revelan diferencia de criterio del @ServelChile para casos iguales. Su decisión marca un precedente nefasto para nuestra democracia y para #Renca: un tribunal impone al representante del pueblo. — Claudio Castro Salas (@cn_castro) March 4, 2021

Precedente nefasto

Tras conocerse la decisión, el alcalde Claudio Castro advirtió que se trata de un “precedente nefasto para nuestra democracia y para Renca: un tribunal impone al representante del pueblo”.

Hoy en la @Camara_cl [email protected] buscarán reponer la norma. Pero la derecha al mismo tiempo no se "salvan" otras candidaturas de su sector que fueron rechazadas. Acá no se trata de empatar, hoy veremos quienes están comprometidos con Renca y con la democracia. — Claudio Castro Salas (@cn_castro) March 4, 2021

Asimismo, emplazó al Senado recordando que “el día de ayer no se alcanzó el quórum para revertir un error del mismo Congreso, que de manera retroactiva cambió las reglas del juego para quienes decidimos enfrentar esta elección como independientes”.

Cuesta dimensionar la frustración que se vive en #Renca en este momento. Esto no se trata de mi. Se trata de una comunidad de +160.000 habitantes y de una injusticia que quedará grabada en nuestra historia. Como tantas otras que hemos enfrentado.



Más [email protected] que nunca. — Claudio Castro Salas (@cn_castro) March 4, 2021

“Hoy en la Cámara, diputados buscarán reponer la norma. Pero la derecha al mismo tiempo no se “salvan” otras candidaturas de su sector que fueron rechazadas. Acá no se trata de empatar, hoy veremos quienes están comprometidos con Renca y con la democracia“, aseguró.

La autoridad destacó además que “ninguna acción judicial que tomemos hacia adelante logra que Renca decida en la papeleta del 11 de abril. Los renquinos pierden así su derecho a elegir. Además, se pone en pausa en forma abrupta un proyecto transformador y de vanguardia, que seguramente triunfaría en las urnas“.

“Esto no se trata de mi, se trata de una comunidad de más de 160 mil habitantes y de una injusticia que quedará grabada en nuestra historia; como tantas otras que hemos enfrentado“, sentenció Castro.

Golpe a la democracia

Tal decisión inédita, ha provocado distintas reacciones de actores políticos que concuerdan con que es un golpe a la democracia el fallo del Tricel de bajar la candidatura de Claudio Castro.

El diputado Pablo Vidal (IND) condenó que el alcalde Castro se vea privado de su derecho a ser elegido; mientras que la ciudadanía de Renca no podrá escoger su autoridad local, pues será designada mediante los efectos de una resolución judicial.

“El alcalde Castro renunció a tiempo, el Congreso cometió un error enredando la norma legal, el TRICEL interpreta la norma de la peor forma ¿y quién paga el pato? La comunidad de Renca que no podrá elegir a su Alcalde“, indicó a través de su cuenta en Twitter.

Indicó que llegarán hasta las últimas consecuencias e insistirán en la Cámara de Diputados para rectificar el error.

“Presentaremos una indicación para que se repongan las candidaturas que se hubiesen rechazado por haber renunciado el 26 de octubre de 2019″, explicó.

Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para defender a las y los vecinos de Renca. No podemos permitir que en democracia un Alcalde sea elegido por un Tribunal. En democracia, los Alcaldes(as) los tiene que elegir la #QueRencaDecida 20/20 — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) March 4, 2021

A juicio del exdiputado y exalcalde Gonzalo Duarte (DC), es “inconcebible” que “se haya aplicado una perspectiva positivista sin reconocer el espíritu de la regla y la historia confiable del derecho” en cuanto a los plazos.

“Lo que está pasando Renca me parece muy injusto, me parece muy inapropiado para la democracia en Renca y me parece injusto a Claudio Castro”, agregó.

El dirigente social y comunicador, César Améstica, advirtió que el fallo del Tricel, que inhabilitó a Claudio Castro, de ir a la reelección, y de paso catapultó automáticamente a César Monsalve, candidato de la derecha y el PRI, como el próximo alcalde de nuestra comuna asusta.

“Asusta no sólo porque deja fuera de toda posibilidad a un alcalde que ha hecho una buena gestión, sino porque nos trae de automáticamente de vuelta a una derecha que gobernó localmente por cuatro períodos, trayendo miedos y estigmas”, indicó en un artículo de opinión titulado En “Renca: Democracia o nada”, publicado en La Voz de los que saben.

Como habitante de Renca, César Améstica condenó que l machismo institucional siga presente y ocurran “cosas tan aberrantes como que un candidato como César Monsalve, imputado recientemente por violencia intrafamiliar, quede como única opción en la papeleta“.

“Nos condenan a la comunidad de Renca a votar por él y sólo por él, como si aquello no doliera en un Chile que despertó“, subrayó.

“Ahora bien, más que buscar trajes jurídicos a la medida de Claudio Castro, con quien tenemos legítimas similitudes y diferencias, creemos que esa “democracia” concebida en un Estado de Derecho debe ejercerse en su plenitud, y que no sean las instituciones que mediante sus fallos basados en la interpretación pasen a llevar justamente nuestros derechos como ciudadanos, y que el espíritu de esa misma ley -ausente en el mismo ejercicio interpretativo- realmente tenga sentido y razón. Apelamos a las mismas reglas de esa democracia representativa que tanto defiende la clase política. Porque estamos cansados de que sólo sea discurso. ¿Por qué condenar únicamente a Renca a tener que vivir esta situación?”, expresó el dirigente.

Advirtó además que “la gran afronta a la democracia que realiza el PRI y César Monsalve a la participación electoral serían el fatídico escenario en Renca que ensalsaría más la descomposición de confianzas de la ciudadanía con los representantes políticos. Y es que son 10 pasos de retroceso con esta acción.

“El Chile post revuelta de octubre, post revuelta feminista, no merece ni pueda permitir todo esto. Por ello, decimos fuerte y claro: En Renca, democracia o nada“, afirmó el candidato a concejal.

Formalismo irracional

A través de una carta dirigida al directo de El Mercurio los abogados constitucionalistas Flavio Quezada, Tomás Jordán y Christian Viera, condenaron que al alcalde Claudio Castro se le niegue la posibilidad de participar como candidato en las elecciones venideras.

“La situación no solo es profundamente injusto, sino que evidencia un formalismo irracional, puesto que opta por una interpretación cuyo resultado es privar a un ciudadano de un derecho humano consagrado en diversos instrumentos internacionales y la propia Constitución vigente”, plantearon.

“De este modo, esta sentencia podría generar responsabilidad internacional de Chile”, advirtieron.

Los abogados señalaron que la gravedad de la decisión y sus efectos no pueden dejarnos indiferentes, “por ello deben agostarse todas las instancias y medios jurídicos de impugnación y responsabilidad, sea nacional o internacional”, acotaron.