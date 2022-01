Exclusivo: Carta de Machi Francisca Linconao: Acusa “boicot” a derechos indígenas en Convención y critica duramente a Dra Loncon, Millabur y Rosa Catrileo

La Machi Francisca Linconao, primera mayoría en elección de escaños reservados de pueblos originarios para la Convención Convencional, extendió en el día de hoy, a horas del inicio de la elección de nueva mesa directiva, una carta manifestando su molesta por el reemplazo de documento base sobre derechos indígenas al interior de la Convención y hace público sus preferencias de candidaturas a la mesa directiva.

A continuación, reproducimos carta íntegra extendida por Machi Franisca Linconao.



Yo como machi, constituyente mapuche de escaños reservados, autoridad tradicional de mi pueblo y ahora parte de la Coordinadora Plurinacional y Popular, quiero denunciar públicamente y contar lo que realmente pasa dentro de la convención. Si lo pensamos desde los derechos humanos y los estándares internacionales, mi trabajo en la Comisión de Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad y el proceso de consulta indígena, tal como lo denunció su ex coordinador Victorino Antilef, también ha sido boicoteado por algunos escaños; y como me gustan las cosas claras y ya no doy más de la injusticia, voy a decir sus nombres: Adolfo Millabur, la presidenta Elisa Loncon y Rosa Catrileo.

Yo trabajé en ese documento como constituyente mapuche, también como machi y como autoridad defensora de derechos humanos, bajo esa mirada… y lo boicotearon, reemplazando completamente un documento que ya estaba votado y que no tenía nuevos plazos para votación; por 11 votos ganamos (contra 9), por lo que ese documento no debió desaparecer. Creo que, a Rosa, en quien confié, se la llevaron por muy mal camino.

Yo estoy allá en la convención por mi pueblo mapuche, y para trabajar junto a los demás pueblos y el pueblo de Chile. Nosotros hemos puesto las cartas arriba de la mesa en todo momento; estamos trabajando por el territorio, por que resultara la consulta indígena, trabajando para recuperar la tierra, para la restitución de la tierra, el agua, la vivienda, la educación y también la salud gratuita. También para que no haya más racismo para el pueblo mapuche y para nadie.

Pero lo que resultó de esa comisión y sus fichas no nos beneficia, ni como mapuche ni a ningún pueblo, y no puedo guardar más silencio.

Yo salí de mi casa con las cosas claras, y en el camino no me he perdido. No puedo decir lo mismo de todos los escaños. Por estas razones, entre otras, es que mi apoyo dentro del pueblo mapuche es para la abogada Natividad Llanquileo, quien está postulando para poder entrar como escaño reservado en la mesa directiva; la apoyo a ella porque me lo pidió y porque ella ha demostrado con hechos, con votos y como mapuche que también piensa lo que yo estoy pensando; por la tierra, por el agua, por todos los derechos.

Asimismo, también voy a apoyar a la presidencia a Eric Chinga, lamngen diaguita quien ha estado en toda esta lucha interna junto a nosotros/as para que realmente las cosas cambien.