Exige explicaciones por situación del Lago Villarrica: Diputada Ñanco ofició al Ministerio de Medio Ambiente por retiro de decretos ambientales

La diputada Coca Ñanco (Frente Amplio) despachó un oficio dirigido al Ministerio del Medio Ambiente, luego de que el pasado 12 de marzo el gobierno solicitara a la Contraloría General de la República el retiro de 43 decretos ambientales que se encontraban en trámite de toma de razón.

Entre estos instrumentos retirados se incluyen normativas clave en materia de calidad del aire, planes de descontaminación, regulaciones de cambio climático y la creación de áreas protegidas, lo que ha generado preocupación por un eventual retroceso en la protección de los ecosistemas y la salud de las personas.

Uno de los casos más críticos es el del Lago Villarrica, donde el retiro del Plan de Descontaminación ocurre en un contexto de altos niveles de fósforo y clorofila, evidenciando un avanzado deterioro ambiental en la cuenca.

Al respecto, la parlamentaria sostuvo que «lo que está pasando con el Plan de Descontaminación del Lago Villarrica es profundamente preocupante. Estamos hablando de un instrumento clave para proteger un ecosistema que hoy ya muestra señales de deterioro y que incluso ha generado situaciones sanitarias graves, como la intoxicación de jóvenes en actividades en el lago».

Para la diputada Ñanco, «no es aceptable que se frene o se postergue su tramitación. Aquí no hay margen para la indiferencia ni para seguir dilatando decisiones que son urgentes para las comunidades de Villarrica, Pucón y toda la cuenca».

«Ya hemos oficiado para exigir explicaciones al Ejecutivo sobre esta paralización y para que se adopten medidas concretas que permitan retomar el plan con la urgencia que la situación requiere. La protección del lago no puede seguir esperando», agregó la legisladora.

¿Qué pide el oficio?

En el oficio enviado, la diputada Ñanco solicitó al Ministerio el listado completo de los 43 decretos retirados, detallando su contenido, región afectada y estado de avance; y los informes técnicos, jurídicos y de mérito que justifican esta decisión, incluyendo el análisis de riesgos para los ecosistemas y la salud de la población.

Además solicitó información actualizada sobre el estado de contaminación del Lago Villarrica, junto con los últimos monitoreos disponibles y los fundamentos técnicos y jurídicos que motivaron el retiro del Plan de Descontaminación por parte de la Subsecretaría correspondiente.

Finalmente, la parlamentaria frenteamplista advirtió que este tipo de decisiones no solo afectan instrumentos administrativos, sino que tienen consecuencias directas en la calidad de vida de las comunidades y en la protección de territorios que hoy enfrentan un escenario crítico.

Diputada Coca Ñanco.

El Ciudadano