Exigen renuncia del ministro Palacios por emitir declaraciones que “atentan contra la honra del profesorado”

Este jueves 18 de febrero, el Colegio de Profesores de Chile entregó una carta dirigida al presidente de la República, Sebastián Piñera, para exigir la renuncia del ministro de Economía, Lucas Palacios, quien manifestó en un programa radial que le “llama la atención que profesores busquen formas de no trabajar, es un caso de estudio“.

Como reacción a dichas declaraciones, el presidente del gremio, Carlos Díaz, junto a la secretaria general, Patricia Muñoz, llegaron hasta La Moneda para entregar la misiva.

“Estamos expresando nuestra queja formal en contra del ministro Lucas Palacios, por sus deplorables palabras expresadas días atrás en contra del profesorado nacional”, afirmó Díaz, según recoge La Tercera.

“Las palabras del ministro Palacios son inaceptables, atentan contra la honra del profesorado, y por ello (…) estamos exigiendo la renuncia de este ministro. No es posible que un ministro de Estado se refiera de esa forma no solo a los profesores de Chile, sino a cualquier trabajador. Por eso, creemos que no puede continuar en el cargo”, afirmó.

Respecto a la aclaratoria que hizo Palacios asegurando que no se refería a los profesores en general, sino que solo a la dirigencia del magisterio, Díaz respondió: “Estamos hablando de una postura absolutamente falsa (…) este ministro que trata de explicar lo inexplicable con palabras que empeoran más la situación. En sus palabras habla claramente de los profesores de Chile, habla en plural”.

Ministro Lucas Palacios. Foto: web/referencial.

Sobre la reunión que sostuvo el Colegio de Profesores con el Ministerio de Educación y el Consejo Asesor, Díaz afirmó que se pusieron sobre la mesa los puntos en los que se considera que se debe llegar a un acuerdo.

“Expresamos los puntos que sensatamente creemos que hay que llegar a acuerdo, y que dan cuenta de lo que nos plantean los padres, apoderados, estudiantes. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta formal y concreta”, afirmó.

“Lo que estamos pidiendo es condiciones que, al menos, nos garanticen que las posibilidades de contagio van a ser mínimas en las escuelas y liceos de nuestro país (…) ayer solo tuvimos evasivas”, manifestó sobre el regreso a clases presenciales pautado para el 1 de marzo.

Finalmente instó a la cartera de Educación a conformar mesas de trabajo en los territorios incorporando a los profesores, padres y apoderados, asistentes de la educación y estudiantes.

Fuentes: El Desconcierto/El Mostrador.