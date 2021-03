Exigirán explicaciones a Interior y Defensa por procedimientos policiales y militares en Puente Alto

Este lunes 22 de marzo, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, Emilia Nuyado, miembro del Partido Socialista (PS), manifestó su rechazo a dos sucesos ocurridos en Puente Alto (región Metropolitana) durante este fin de semana, asociados a los procedimientos de control policial y militar.

El primer suceso tuvo lugar el sábado, durante un operativo de Carabineros, quienes lanzaron gas pimienta por la ventanilla del vehículo institucional mientras transitaba en una feria. El segundo hecho ocurrió el domingo, cuando una patrulla de militares que realizaban controles de detención derribaron a un ciclista y lo dejaron herido en la frente por negarse al procedimiento.

En esta línea, la diputada Nuyado dijo: “a través de la Comisión de Derechos Humanos vamos a exigir al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, Carabineros y el Ejército respondan por estos casos de abusos que vimos este fin de semana”.

“Es muy probable que estos casos se multipliquen en todo Chile y por ello creemos que hay poner un freno ahora a estos abusos. No podemos aceptar como parlamentarios imágenes como las de un carro policial que bajo la excusa de un procedimiento tire gas pimienta a toda una Feria, afectando a niños, adultos mayores e incluso un lactante de 4 meses”, afirmó Nuyado.

La diputada y representante mapuche aseguró: “tampoco podemos aceptar que por un control en Estado de Excepción se agreda un ciclista dejándolo con graves heridas en su rostro. Los militares y Carabineros están bajo las órdenes civiles y tienen el deber de respetar los derechos humanos”.

En este punto, la presidenta de la Comisión de DD. HH. manifestó: “exigimos saber si estos son los protocolos instruidos desde las autoridades de Gobierno, policiales y altos mandos militares”.

“Si este tipo de actuaciones son justificadas desde el Gobierno y altos mandos, estaríamos hablando de un Estado que está violando los derechos sociales de los chilenos. Aquí la autoridad civil debe poner un atajo a esta situación”, concluyó Nuyado.

El relato de la madre de los niños rociados con gas pimienta

Nicole, madre de los niños afectados con gas pimienta el sábado, contó a BBCL: “la policía pasa y nos rocía un spray fuerte. Yo después supe que era gas pimienta (…) Me ardía la cara, los ojos, los brazos. Mi hija gritaba y me decía ‘me duele, me duele, se tocaba los ojos’. Mi hijo ya no reaccionaba (…) estaba con los ojos muy apretados, no los abría (…) era como que lloraba pero se ahogaba. Botaba espuma, mucha saliva por la boca (…) Tenía un llanto súper desgarrador, pensé que se iba a morir”.

Lactante de 4 meses afectado por gas pimienta. Foto: BBCL.

La progenitora, desorientada y sin poder ver bien, se dirigió a un consultorio donde su hijo (lactante de 4 meses) fue atendido. “Un niño se asusta y no lo asimila como nosotros, mi hijo podría haber tenido un paro“, dijo.

Según el medio citado, el relato de los testigos afirma que el personal de Carabineros de la 66ª Comisaría de Puente Alto se encontraba haciendo un operativo por el robo de un camión en la feria libre, entonces, un número indeterminado de uniformados a bordo de una patrulla de la institución pasó y roció gas pimienta, el cual fue inhalado por varias personas que compraban.

El relato del ciclista afectado

El ciclista Gonzalo Muñoz denunció este lunes haber sido agredido por efectivos del Ejército el fin de semana en la comuna de Puente Alto, y realizó un punto de prensa donde, además, anunció que interpondrá una querella contra quienes resulten responsables.

“Ayer domingo 21 sufrí una agresión (…), los militares me empujaron con mi bici en movimiento en un lugar muy concurrido. Había mucha gente, dos ferias en una intersección (…) Yo iba bajando con mi bicicleta y el militar no halló nada mejor que empujarme y botarme de mi bicicleta. Me arrastré con mi cara, tengo lesiones, tengo el dedo esguinzado. Tengo un corte gigante en la frente, se vio en las redes sociales por todas partes”, culminó.

Ciclista Gonzalo Muñoz. Foto: El Desconcierto.

Consultado sobre si tiene alguna explicación por lo sucedido, precisó según El Desconcierto: “un militar no se me acercó pidiendo que parara o algo así (…) en la panorámica que había en el sector, (se ve que) realmente había mucha gente, yo venía bajando, no vi a la persona que me estaba intentando detener“, explicó.

Adicionalmente, admitió: “venía contra el tránsito, es verdad, venía infringiendo eso. Venía sin casco, pero no se justifica una agresión de tal manera. Me hicieron una lesión inmensa en mi cara”.

Fuentes: El Mostrador/BBCL/El Desconcierto.