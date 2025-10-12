Expertos recomiendan no prohibir uso del celular en niños, niñas y adolescentes, sino regularlo

Durante el último tiempo, el uso de celulares se ha masificado en gran parte de la población y hoy incluso niños y adolescentes tienen su propio dispositivo, lo que genera el debate si realmente es positivo su uso en contextos educacionales o no.

Al respecto, especialistas de la Universidad de La Serena analizaron los pros y contras de la problemática, además de abordar cómo la tecnología está transformando las formas de aprendizaje.

En primer término, Francisco López, académico del Departamento de Biología y director del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica para la Educación en Ciencias (LIITEC), planteó que los celulares son parte de las tecnologías digitales y que prohibir su uso no arregla los problemas educativos: lo relevante, afirmó, es cómo se integran en el aula.

«Es importante que la tecnología digital esté presente en las escuelas, pues genera la oportunidad de aprender y recrear entornos o modelos que de otra manera no se podían conocer», resaltó el docente.

Para López, quien es Magíster en Ciencias Biológicas, el aula es un espacio seguro para utilizar tecnología, ya que el docente tiene la formación adecuada para enseñarla, por lo que quitarla sería un error.

Además, destacó que la tecnología no solo se limita al uso de celulares, sino que incluye herramientas como pizarras interactivas, tablets, entre otros dispositivos.

En tanto, para Pablo Castro, académico de la Facultad de Humanidades y especialista en desarrollo cognitivo en contextos de violencia escolar, el uso de celulares puede tener un uso problemático cuando no hay una regulación adecuada.

Sobre este punto, el especialista menciona algunos estudios que demuestran que el uso excesivo y temprano a pantallas se asocia a dificultades en la lectura, escritura o interacción social.

En ese sentido, el también Doctor en Psicología planteó que «los profesores deben asumir su liderazgo y puede ser positivo supervisar el uso del celular en los alumnos, pero cuando tienen acceso abierto y excesivo a internet durante la clase, puede aumentar la violencia digital».

«De esta forma la regulación es clave, teniendo reglas claras y consensuadas, de lo contrario puede generar mayor agresividad y menos adhesión a las normas», añadió el académico.

No obstante, el Dr. Pablo Castro advirtió que la responsabilidad no solo recae en los docentes, ya que la problemática traspasa el aula y muchas veces las escuelas no consensúan las reglas con las familias y los estudiantes, por lo que dificulta que los padres participen o se retroalimenten.

Asimismo, explicó que según estudios, hay familias que entregan dispositivos a sus hijos para aliviar el estrés parental y mientras más se restringe el uso del aparato, mayor puede ser el nivel de estrés o violencia que se cause en ellos.

Finalmente, el académico Francisco López coincidió en la importancia de que existan acuerdos que promuevan el uso adecuado del celular por parte de las escuelas y las familias, enfatizando en que «el celular no es igual a redes sociales y la tecnología es mucho más que eso».

