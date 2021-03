Expertos y personal de salud coinciden: El gobierno no escuchó. Este colapso y catástrofe sanitaria pudo evitarse

El peor momento desde que iniciara la pandemia vive actualmente Chile. El aumento de los contagios, el límite en ocupación de camas críticas, y la confirmación de que la variante brasileña y británica ya están en circulación en el país -con una contagiosidad mucho mayor (casi el 70% más), y efectos más graves en las personas contagiadas-, y con una cifra de 30 mil personas fallecidas (según datos del DEIS), ha planteado críticas al manejo del Gobierno ante la emergencia sanitaria.

Esto a pesar del exotismo y triunfalismo con el que venían desarrollándose los reportes diarios del Minsal, en gran medida, debido a la exitosa campaña de vacunación, lo que llevó a relajamiento de medidas, y mantener permisos durante todo el verano, incluyendo, la apertura de comercios y locales no esenciales. Hecho que se ha convertido hoy en el paradigma de un mal manejo y decisiones motivadas por la vacunación. Es así que la OMS ha ocupado la experiencia de Chile, para afirmar y recomendar al mundo no relajar las medidas motivadas por el avance de la vacunación. Así, ha señalado “la situación en Chile muestra que la vacunación no sustituye a la prevención en la lucha contra el covid-19”.

Puedes leer: Chile registra la segunda cifra más alta de contagiados y marca récord de casos activos de Covid-19

Según el Secretario Nacional del Colegio Médico de Chile, Doctor José Miguel Bernucci, ya en el mes de noviembre habían recomendaciones de cerrar el aeropuerto, dentro de un principio precautorio, lo que finalmente no se siguió. “Ahora, cerrar las fronteras no sirve de mucho, pues la variante brasileña y otras ya están en circulación en el país”, afirmó esta mañana en el Matinal de CHV. De paso, consultado por las declaraciones del exministro Jaime Mañalich, respecto a cerrar el aeropuerto y tomar otras medidas ate la grave situación, señaló: “Ojalá hubiera tenido esta claridad cuando fue ministro (…) que lástima que no tuviera la claridad que está teniendo ahora”.

Puedes leer: Sistema de salud chileno al borde del colapso por la pandemia: ocupación de camas críticas alcanza el 96%

Por su parte, la doctora María Teresa Valenzuela, médica del Consejo Asesor Covid-19, en conversación con Radio Pauta, afirmó que muchas de las decisiones por parte de la autoridad eran incomprensibles en relación con las cifras y las recomendaciones que el consejo asesor planteaba. Entre estas, por ejemplo, la apertura de gimnasios: “nos sorprendimos de que se abrieran los gimnasios, fue un exceso”, afirmó. También hizo mención al consejo de expertos y expertas de dicho Consejo Asesor, de acabar con el permiso de vacaciones a comienzo de marzo, hecho que el gobierno desatendió, y es más, el permiso sigue vigente hasta el 31 de este mes.

En tanto la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FENATS), en un comunicado público, apunta a la poca comprensión de la autoridad respecto a la gravedad de la situación en pandemia, esto, en gran parte según la FENATS, debido “a la falta de claridad de las políticas adoptadas por las autoridades, que titubean entre cuidar a la gente y complacer al mercado”.

A esto, respecto al colapso de la morgue del Hospital Carlos Van Buren, desde la instancia gremial señalan: “queremos ser tajantes en que el colapso podía haberse previsto”, afirmaron.

Fue este domingo en la noche, cuando el propio Presidente Sebastián Piñera desde el palacio de La Moneda, anunció que enviará un proyecto al Congreso para suspender y aplazar en 5 semanas, las elecciones que estaban programadas para el 10 y 11 de abril.

Fue hace exactamente una semana atrás, el 22 de marzo, que desde el mismo palacio de La Moneda, el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, señalaba que las elecciones de abril no se suspenderían y que “solo un escenario de catástrofe moverían las elecciones”. Precisamente, el escenario en el que nos encontramos ahora es de una verdadera catástrofe sanitaria, que bien pudo haberse evitado, según insiste la comunidad médica y de expertos y expertas del país.