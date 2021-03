Sistema de salud chileno al borde del colapso por la pandemia: ocupación de camas críticas alcanza el 96%

Libertades en periodo de vacaciones, medidas sanitarias poco restrictivas, prioridad al factor económico y las exigencias del gobierno en regresar a las actividades presenciales, finalmente han tenido sus resultados: una situación crítica con la pandemia del COVID-19, con las cifras de contagios y casos activos más altos de la crisis sanitaria.

Frente al aumento de casos, otro de los factores preocupantes que han advertido los expertos son el aumento de ocupación de camas críticas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la que hasta el martes llegó a la cifra de 3.259, superando la capacidad máxima que se habilitó en el ‘peak’ de la pandemia el año pasado junio, cuando se alcanzó el número de 3.216 camas.

Según lo consignado por T13 y El Mercurio, el 15 de marzo había 2.053 camas UCI utilizadas, mientras que, para el 22 de marzo, esta cifra aumentó a 2.269, es decir, en solo siete días se utilizaron 216 camas críticas. Estos números se contraponen a las camas que actualmente están disponibles, que son 178.

Respecto a esto, el ministro de Salud, Enrique Paris, indicó al medio en cuestión que, la Subsecretaría de Redes Asistenciales hizo una proyección sobre la cantidad de pacientes que estarán hospitalizados en las próximas semanas: “Vamos a tener 3.790 pacientes para el 6 de abril”.

Es decir, el sistema deberá enfrentar un alto nivel de ocupación de camas a solo cuatro días de las elecciones del 10 y 11 de abril. Respecto a esto, el jefe de la cartera explicó que con esa cifra de pacientes internados, la ideal es tener 4 mil camas disponibles en caso de que los casos aumenten aun más de lo previsto.

“No se puede tener justo la cantidad de camas, hay que tener un margen. Son hartas”. Por otro lado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, dijo este miércoles que actualmente hay una ocupación del alrededor de un 96% de las camas críticas.

“En relación a esto, tenemos un 70% de ocupación por pacientes COVID, y casi un 30% de pacientes no COVID. Eso significa que todavía tenemos una distribución de camas a lo largo de todo nuestro país”, según consigna T13.

Una situación crítica evitable y una nueva amenaza

Desde las primeras semanas de marzo, la positividad a nivel nacional se mantuvo en un 8% y con la alarmante cifra de 2.152 personas hospitalizadas, de las cuales 87,41% requerían ventilación mecánica, sin embargo, gran parte de la Región Metropolitana permanecía en fase 3 y fase 2, permitiendo que los contagios aumentaran al no tomar medidas sanitarias preventivas, como evitar aglomeraciones en el transporte público.

Sumado al aumento de contagios y de ocupación de camas críticas, también es preciso considerar que otra de las causas del aumento de casos pudo haber sido provocada por la insistencia del Ministerio de Educación-pese alas advertencias del Colegio de profesores y la de la comunidad científica- de decretar el regreso a clases presenciales, lo que ocasione que solo el primer día más de 50 planteles debieron pasar a cuarentena, debido al registro de casos positivos.

Esta situación que no ha hecho más que agudizarse, ya que, aunque el ministro de Salud, Enrique Paris, ha insistido en que los menores no son vectores de contagio y el virus no presenta mayor peligro para niños y adolescentes, durante los últimos días se han registrado muertes de niños por síndrome pediátrico inflamatorio multisistémico (PIMS), enfermedad asociada al virus Covid-19, el que, según informó el Minsal se han notificado 176 casos en Chile desde el inicio de la pandemia.