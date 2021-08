Fabiola Campillai: ¿Quién no gritaría con rabia e impotencia al escuchar que de nuevo se deja libre al hombre que te cegó?

El pasado viernes 30 de julio, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la prisión preventiva del ex capitán de Carabineros Patricio Maturana, sindicado como el autor del disparo de la bomba lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai, el 26 de noviembre de 2019 cuando se dirigía a su trabajo.

El tribunal de alzada ordenó que el funcionario desvinculado de la institución vuelva a cumplir arresto domiciliario total.

Luego de conocerse la decisión de la corte, Fabiola Campillai hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse para exigir justicia.

«Llamo a todos los compañeros que quieran acompañarme hoy, nos vamos a La Moneda directo. Si quieren ayudarnos, comencemos a manifestarnos porque esto quiere decir que no va a haber justicia», expresó.

Posteriormente, ese mismo día se registraron manifestaciones y desórdenes en el Barrio Lastarria.

Entrevistada en el programa Pauta Libre, de La Red, Fabiola se refirió a sus dichos y explicó lo que sintió cuando se enteró de que se había revoocado la prisión preventiva al excapitán de Carabineros.

“Yo quiero preguntarles, quién no gritaría con sentimientos de rabia, de angustia, de pena e impotencia al escuchar que de nuevo se deja libre al hombre que te cegó, que te causó tanto daño, que te dejó sin gusto ni olfato, con múltiples fracturas en rostro y cabeza, y si no hubiera sido por mis vecinos, yo quizás no estaría aquí”, expresó, citada por ADN.

En este sentido, enfatizó que la decisión demuestra que el ex carabinero está siendo protegido.

«Los derechos humanos fueron creados para defendernos, para defender a la población civil y claramente no están haciéndolo. A este carabinero se le deja libre de nuevo con un arresto domiciliario (…) Ni siquiera sabemos dónde está, lo están protegiendo (…) Ahora lo pusieron en un domicilio que nadie sabe, está siendo protegido por la institución y por el Estado«, dijo, según consignó El Desconcierto.

«.¿Qué más rabia podemos tener?, ¿qué más sed de justicia podemos tener si todos los días a todos nosotros, a todas las personas que fueron asesinadas se nos sigue faltando el respeto de esta manera?. ¿Qué hacemos?, creo que la gente se pone en mi lugar. Y cuántas cosas más se dirían? ¿Cuántas cosas más gritaríamos al viento, de la rabia, de la angustia y de dolor?», preguntó.

“Yo quiero que las personas se pongan un día en mis zapatos, vivan con sus ojos cerrados, sin gusto ni olfato, que no saben ni siquiera lo que están comiendo (…) Y que piensen que su familia estuvo tan expuesta (…) mis hijas viéndome en el suelo desangrándome (…) ustedes díganme si no tendrían la rabia, la impotencia de decir muchas más cosas de las que yo dije, muchas más.”, sentenció la precandidata al Senado.

Campillai indicó que al no encontrar justicia en las instituciones chilenas, acudirá a instancias internacionales.

«No podemos callarnos, no podemos seguir así. Y lo dije en su momento, si no tuvimos justicia acá, la vamos a encontrar fuera», expresó.

Cabe recordar que Patricio Maturana es el único imputado por haber disparado la lacrimógena al rostro de Campillai en San Bernardo, cuando esperaba el bus de acercamiento a su trabajo en la empresa Carozzi, agresión que la dejó completamente ciega y sin sentido del olfato.