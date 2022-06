Familiares de comunero asesinado en predio de la Araucanía: «Nosotros somos mapuche, no somos terroristas, andábamos sin armamento»

La mañana de ayer sábado, un comunero mapuche murió luego de recibir un impacto balístico por el dueño de un predio ubicado en el sector Huallapulli, en la ruta Villarrica a Lican Ray, región de La Araucanía.

En un principio, medios como Bio Bío Chile, informaron de forma preliminar que el comunero identificado como Eloy Ulises Alarcón Manquepan y de 33 años de edad, habría sido baleado tras presuntamente haber ingresdo a buscar animales extraviados a un predio.

Sin embargo, de acuerdo a lo informado por sus familiares, habría ingresado al terreno junto a un grupo de personas con la finalidad de reivindicar «tierras ancestrales».

Asimismo, relataron como se produjeron los hechos y el momento en el que el comunero recibió un disparo por parte del dueño del predio.

Al repecto su tía, María Manquepan indicó que: «Llegamos ahí y el gallo (quien ejecutó el disparo) se estaciona, para la camioneta y dispara a quemarropa a mi sobrino. Mi sobrino cae hacia una zanja…»

«Nosotros no alcanzamos a entrar al terreno de él (quien ejecutó el disparo), y no llevábamos nada en las manos, solamente queríamos conversar con él, y preguntarle quién era y qué estaba haciendo ahí», subrayó en declaraciones a Meganoticias.

Por su parte, Byron Alarcón, hermano de la víctima aclaró que se acercaron al predio sin portar armas.

«Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche, no somos terroristas, nosotros andábamos sin armamento», dijo.

«Hoy día mataron a mi hermano, le pusieron una pistola en el pecho y le dispararon en el corazón», sentenció en decraciones al citado medio.

Comunicado público Lof Manquepan Nahuelpan

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el comunero asesinado, pertenece a la comunidad Hilario Manquepan, liderada por el Lof Manquepan Nahuelpan.

Desde mayo de este años, los integrantes de la la comunidad comenzaron un proceso de reivindicación territorial sobre diversos predios del sector con el fin de evitar el loteo de los terrenos. Las acciones sobre esta reivindiación han sido difundidas a través de comunicados en diversas páginas de redes sociales.

El Ciudadano tuvo acceso a un comunicado en el que relatan los hechos:

En lof Hualapulli Liumalla, es asesinado a manos de un yanakona(Mauricio Briceño) nuestro lamguen Eloy Ulises Alarcón Manquepan yem quien defendía un territorio familiar que estaba bajo el título de Merced Hilario Manquepan de aprox 933 hectáreas, parte de las cuales estaban siendo usurpadas por Roberto Antonio Iturra Kusel, quien en complicidad con Mauricio Briceño habían comenzado a parcelar.

Bajo estas circunstancias es que nuestro lamguen Eloy (el que iba desarmado) se acerca a conversar con Briceño (en la calle), para informarse sobre la parcelación y destrucción de la mapu, bajo este contexto Mauricio Briceño dispara a quema ropa con su arma de fuego al Lamguen Eloy provocando su muerte, que además estaba acompañado de su madre y su esposa.

Nuestro Lof estaba en los preparativos para celebrar un nuevo wiñoltripantü, es por ello que era de real importancia conocer lo que estaba sucediendo en el mapu, para la buena realización de nuestra ceremonia conforme a nuestro mapuche moguen.

Estamos con dolor y rabia, pena en nuestros piwke, pero con el lonko siempre en alto, no nos dejaremos amedrentar por el winka y yanakonas que comenzaron a dañar la imagen de nuestro Lamguen Eloy Manquepan yem, quién fue a conversar *desarmado*, con Briceño ya que éste no es habitante del sector, si no, solo corredor de propiedades.

Por su lucha y la de pu peñi pu lamguen.

Amulepe Taiñ Weichan

Imputado pasará este domingo a audiencia de control

Por el momento, se mantiene detenido el dueño del predio que disparo contra el comunero, mientras se recopilan los atencendentes para esclarecer los hechos.

De acuerdo con La Tercera, este domingo el sujeto pasará la audiencia de control de la legalidad de la detenición en el Tribunal de Villarrica.

Según este medio, el fiscal Carlos Contreras, solicitaría la ampliación del plazo de la detención por el máximo legal, en espera de los resultados del exámen de autopsia al cuerpo de Eloy Alarcón.

Comuneros mapuches realizaron una manifestación de carácter pacífico en las afueras de la 7a Comisaría Villarrica, donde se encuentra el imputado.