Fatiga ocular: preocupante aumento durante la pandemia

Largos períodos de confinamiento y extensas cuarentenas trajeron consigo nuevas formas para la realización de actividades diarias. Esto ha conllevado un aumento importante del tiempo en que estamos expuestos a pantallas, ya sea por teletrabajo o por razones académicas.

Parte de las consecuencias de este nuevo escenario es que en muchas ocasiones sentimos cansancio en los ojos, visión borrosa e incluso dolores de cabeza.

Para saber más de la fatiga ocular, padecimiento frecuente producido cuando los ojos se cansan por un uso intenso, se conversó con el Dr. Rodrigo Ortiz Moya, médico cirujano oftalmólogo de Viña del Mar, quien precisa que a pocos días de iniciar el año escolar podría darse un aumento de estos síntomas.

“Es habitual que usemos nuestros ojos sin tener conciencia de lo importante que es cada parpadeo, al parpadear lubricamos nuestros ojos, y de esa manera vamos eliminando polvo e impurezas que pueden ingresar, según el ambiente en que nos encontremos. Al estar expuestos a pantallas parpadeamos menos y eso provoca que la humedad del ojo se afecte, lo que trae como consecuencia ojo seco, irritación y picazón, lo que podría incluso propiciar infecciones”, detalla el Dr. Ortiz.

Dr. Ortiz. Foto: Cortesía.

La recomendación general es tener espacios de descanso con pantallas apagadas. En este sentido el Dr. Ortiz señala que “existen algunas acciones que podemos realizar en casa para ayudar a que nuestros ojos no estén tan exigidos, por ejemplo, trabajar en espacios con buena iluminación. Usar pantalla encendida en medio de la oscuridad no es recomendable ya que el brillo de la pantalla cansa aun mas. Usar un tamaño de letra que sea acorde a nuestra capacidad de visión, que no nos obligue a realizar un gran esfuerzo.”

“Asimismo, es importante la distancia a la que nos encontremos de una pantalla, que ojalá sea mayor de 60 cm del rostro y su posición debe ser levemente inferior de la altura de los ojos”, agrega.

Finalmente el Dr. Ortiz enfatiza que realizar actividad física al aire libre también ayuda a la salud visual, ya que observamos objetos a mayores distancias y nos exponemos a diversas condiciones lumínicas.

El recordatorio es que ante síntomas persistentes siempre es recomendable consultar con un médico oftalmólogo.

Con información de Nota de Prensa.