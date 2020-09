Fedetur pidió al Gobierno adelantar reapertura de la actividad turística

El presidente de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Ricardo Margulis, pidió al Gobierno a evaluar la posibilidad de adelantar la reapertura de la actividad turística.



“Lo que necesitamos con suma urgencia es que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de adelantar la reapertura de la actividad turística y todos los subsectores, porque hasta ahora han podido funcionar de forma muy acotada algunas empresas”, afirmó Margulis.



Desde Fedetur plantean que la principal dificultad, es que mientras no se permita una mayor movilidad, se abran las fronteras, se permita el libre tránsito interregional y se acorte o termine el toque de queda, no será posible reactivar el sector.



“Y eso está contemplado que ocurra recién en la fase 5 del plan Paso a Paso. Hay zonas del país que han avanzado en el control de la pandemia y están en fase 4. Sin embargo, aún no pueden desarrollar actividades turísticas, por eso insistimos que no tenemos más margen para seguir parados”, planteó Margulis.



“Nuestro llamado es a que las autoridades evalúen la posibilidad de adelantar las medidas de apertura para el turismo en general, permitiendo la movilidad dentro del país y dentro de las regiones”, agregó.



“Entendemos que la salud de las personas es lo primero y hay que tomar todos los resguardos necesarios. Como sector, estamos preparados para hacerlo, con todos los protocolos correspondientes, en las zonas donde sea posible y haya un bajo número de contagios, pero esa decisión no es nuestra y depende de las autoridades sanitarias”, expresó el representante de Fedetur, quien recalcó que el daño va más allá de lo económico.



“En números vamos a retroceder 15 a 20 años, pero tanto o más importante que eso es la pérdida de empresas, puestos de trabajo y de conocimientos acumulados en el tiempo de cómo desarrollar el turismo, que se están destruyendo por efecto de la crisis”, concluyó Margulis.