Fenats por atraso en el pago del «bono Covid»: Pedimos a la autoridad que cumpla sus promesas

Vía Sindical

Siguen las relaciones tensas entre los gremios de la salud y el gobierno durante la pandemia. Esta vez, el conflicto es sobre el no pago del llamado “Bono Covid” que comprometió el gobierno.

Recordemos que en la negociación que anunció el año pasado el Ministerio de Salud, habían sido incluidos los trabajadores a honorarios con una antigüedad no menor a 7 meses, de jornada completa y que se desempeñan tanto en la red hospitalaria como en la atención de salud municipal, además de quienes trabajan en el Hospital Clínico de la U. de Chile y en los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

En ese sentido, Adolfo Beckar, secretario general (s) de la Fenats Nacional, llamó al gobierno a cumplir con su palabra, ya que “entre esos trabajadores hay un gran grupo de técnicos, enfermeras y auxiliares que sostienen la atención de pacientes en las UCI y las UTI de todo el país, y que están contratados a honorarios a propósito de que estos compañeros vinieron a suplir la función de aquellos que se han contagiado, están enfermos, o tuvieron que irse a sus casas por enfermedades crónicas y por el riesgo de que murieran producto de la pandemia”.

El dirigente de la Fenats señala que este bono se iba a pagar en febrero, luego quedó para marzo, y ahora en abril aún no hay novedades. Beckar agrega que “esto es buscar una excusa para no pagarles a los que hoy día sostienen parte de la salud pública. Estamos los contratados y titulares, pero hoy hay una gran cantidad de trabajadores, técnicos, auxiliares, profesionales, administrativos, que sin ellos no podríamos cruzar el espacio duro de este momento. Pedimos a la autoridad que se haga responsable de sus palabras, que cumpla sus promesas”.

Finalmente, desde la organización sindical llamaron a los funcionarios de la salud a estar alertas, ya que junto con la demora en el pago, advirtieron que el gobierno cambió los criterios y el “bono covid” de 200 mil pesos ahora sólo se le pagaría a los funcionarios a honorarios que se hayan desempeñado en el área clínica de atención a pacientes.