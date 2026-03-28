Fijan fecha para formalización de Joaquín Lavín León: Lunes 4 de mayo

Exdiputado de la UDI está imputado por el Ministerio Público por los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y tráfico de influencias.

Fijan fecha para formalización de Joaquín Lavín León: Lunes 4 de mayo
Absalón Opazo

Este viernes, la Fiscalía Metropolitana Oriente ingresó la solicitud de formalización para el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León, quien está imputado por el Ministerio Público por los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento público y tráfico de influencias.

Según se informó, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el lunes 4 de mayo la audiencia donde se formalizará a Lavín, instancia en la que se le comunicarán formalmente los cargos que se le imputan y se solicitarán las medidas cautelares en su contra.

Recordemos que, tal como informó en su momento El Ciudadano, la Corte Suprema ratificó en febrero pasado el desafuero del exdiputado, tras establecer que existen antecedentes suficientes para avanzar en la investigación en su contra por delitos de corrupción.

Sin embargo, el Pleno del máximo tribunal -en decisión dividida- rechazó la petición de respecto de los delitos tributarios que se le imputaban, revocando así ella resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que había acogido esta petición.

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