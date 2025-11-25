Fiscal de Los Lagos Carmen Wittwer investigará pagos del conservador Yáber a senador Walker y a diputado Araya

A través de un comunicado, el Ministerio Público informó la designación de la Fiscal de Los Lagos, Carmen Witter, a cargo de las indagatorias por los pagos irregulares que habría realizado el Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al senador Matías Walker (Demócratas, en la foto de portada) y al diputado Cristián Araya (Partido Republicano).

En específico, desde Fiscalía apuntan a tres causas judiciales: «La transferencia de fondos del Conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, al H. Senador Matías Walker; la transferencia de fondos del mismo señor Yáber al H. Diputado Cristián Araya; y el pago de la Inmobiliaria Fundamenta a la sociedad Lagos, Vargas & Silber Asesorías Legales Limitada», señalaron desde la entidad.

«Debido a la naturaleza, complejidad y gravedad de los hechos indagados, y los últimos acontecimientos conocidos en la opinión pública, es que el Fiscal Nacional ha decidido que la Fiscalía Regional de Los Lagos se haga cargo de estas indagatorias», agrega el comunicado.

Finalmente, el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, explicó que «la decisión de traspasar estas causas a dicha Fiscalía se basa en el conocimiento y análisis previo que maneja la Fiscal Regional Carmen Gloria Wittwer. Los hechos informados en los últimos días nacen de la causa madre conocida como ‘Caso Muñeca Bielorrusa’, por lo que resulta de toda lógica que la misma fiscal lidere estas nuevas investigaciones».

Diputado republicano Cristián Araya.

Sigue leyendo sobre este caso:

El Ciudadano